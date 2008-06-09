ایران 7 درصد تلفات زلزله دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد نوروزی بعد از ظهر امروز در همایش یکروزه بهسازی و نوسازی بافت شهری افزود: در کشور ما هر سال یک زلزله بزرگ و در هر 10 سال یک زلزله بالای 7 ریشتر اتفاق می افتد که زلزله طبس، گیلان، قزوین جنوب خراسان و بم از آن جمله اند.

وی پیشگیری را قبل از وقوع واقعه ضروری دانست و اظهار داشت: ایران مازاد پول، سرمایه و نقدینگی دارد که لجام گسیخته هر زمان به سمتی می رود.

نوروزی علت اصلی گرانی را نیز پول زیاد عنوان کرد و افزود: عدم وجود مدیریت برنامه در کشور موجب می شود که سرمایه ها بدون هدف مشخص هزینه شود.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان شرق ادامه داد: تملک پر هزینه ترین کار بازسازی بافت هاست که با بستر سازی پروژه های مردمی این مانع رفع می شود.

وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم به اتمام طرح نوسازی بافتهای فرسوده ظرف 10 سال دانست و خاطر نشان کرد: در تبصره 6 قانون بودجه امتیازاتی برای مالکین و سازندگان بنا در بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده که بخشودگی عوارض، افزایش تراکم، یارانه جهت کاهش بار مالی و تسهیلات بانکی بدون سپرده از آن جمله اند.

نوروزی این امتیازات را کافی دانست و تصریح کرد: با اعمال اینگونه امتیازات مالکین سود می برند بنابراین نسبت به ساخت و ساز ترغیب شده و اجرای طرح سرعت می یابد.

وی عدم وجود برنامه اجرایی،‌ مدیریت غیر منسجم و غیر اصولی و عدم بهره برداری از پتانسیل ها را از موانع و مشکلات طرح بهسازی و نوسازی شهری عنوان کرد و اذعان داشت: اعمال مدیریت واحد، تهیه یا اصلاح قوانین، شفاف سازی، همراه کردن مردم با توجه به علایق، خواسته ها و مشکلات آنها، مصمم کردن مردم و دست اندر کاران در منافع پروژه ها از راه حل های موجود جهت رفع این موانع است.

نوروزی با عنوان اینکه به اندازه هر متقاضی راهی برای مشارکت مردم وجود دارد گفت: همراهی مردم کلید گسترش طرح های بهسازی بافت های فرسوده است بنابراین با مهندسی اجتماعی و شناختن مشکلات مردمی می توان آنان را در بازی سهیم کرد که هر دو طرف برنده باشند.