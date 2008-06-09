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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۷

هاشم بیک‎زاده:

امیدوارم مهره اثرگذاری برای پرسپولیس باشم / پرسپولیس در آسیا هم موفق خواهد بود

امیدوارم مهره اثرگذاری برای پرسپولیس باشم / پرسپولیس در آسیا هم موفق خواهد بود

هاشم بیک‎زاده گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است و همیشه دوست داشتم در این تیم بازی کنم. امیدوارم بتوانم در فصل جدید مهره‎ای اثرگذار برای این تیم محبوب باشم.

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک پیشین تیم فوتبال مقاومت سپاسی که ظهر امروز با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست، در گفتگو با سایت خبری این باشگاه افزود: برای اینکه بتوانم در فوتبال ایران پیشرفت کنم، لازم بود به تیم بزرگی همانند پرسپولیس بپیوندم و امیدوارم بتوانم به منسجم‎تر شدن این تیم نیز کمک کنم.

بیک‎ زاده با اشاره به مذاکراتش با حبیب کاشانی تصریح کرد: برای عقد قرارداد بیشتر از یکسال هم مشکلی نداشته و ندارم. مدیریت آقای کاشانی به نحوی است که بازیکنان دغدغه‎ای از این جهت ندارند و این مدیر جدای از دیگر مدیران باشگاههاست. برای تمدید قراردادم در صورت حضور آقای کاشانی در فصل‎های آینده هم هیچ مشکلی ندارم.

وی افزود: پرسپولیس فصل گذشته را بسیار خوب کار کرد و با شایستگی قهرمان لیگ شد، مطمئن هستم با پتانسلی که این تیم دارد، در آسیا هم حرف‎های زیادی برای گفتن خواهد داشت و موفق خواهد شد.

کد مطلب 696445

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