243 کیلومتر راه آسفالت روستایی در سرخس در حال بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، علیرضا الیاسی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با بیان اینکه 40 روستای شهرستان سرخس از راه مناسب روستایی برخوردار هستند، افزود: هم اکنون در شهرستان سرخس 466 کیلومتر راه و 5/98 کیلومتر راه بین شهری وجود دارد.

وی میزان راههای روستایی آسفالت این شهرستان را 243 کیلومتر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 11 هزار خانوار روستایی در شهرستان از راه روستایی مناسب برخوردار هستند.

الیاسی از اجرای پروژه های راه روستایی متعدد در سال گذشته در شهرستان خبر داد و گفت: از جمله پروژه هایی که در سال 86 به پایان رسید باید به طرح آسفالت راه روستایی چکودر به طول سه کیلومتر و راه چاله زرد-پس کمر به طول 25 کیلومتر اشاره کرد.

وی همچنین به اجرای آسفالت راه قوش علیجان و محور دق بهلول و گلزار و فاز اول محور بزنگان - کاریزک به طول 8 کیلومتر اشاره کرد.

رئیس اداره راه و ترابری سرخس در خصوص مهمترین اولویتهای راه روستایی شهرستان در سال 87 بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، بهسازی و آسفالت راههای ساخته شده تاکید کرد و گفت: در صورت تامین اعتبار تلاش خواهیم کرد راههای روستایی با توجه زیاد را در سال جدید آغاز کنیم.

