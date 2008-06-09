آسمان تهران فردا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی از وجود جریانات شمالی روی نوار شمالی کشور طی امروز خبر داد که با گذر موج تراز میانی جو همراه است.

برهمین اساس، سازمان هواشناسی افت نسبی دما، رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد را در بخش های شمال غرب و ارتفاعات البرز و بارش پراکنده بر روی سواحل شمالی کشور پیش بینی می کند.

طبق گزارش سازمان هواشناسی فردا موج دیگری شمال غرب ، بخش هایی از غرب و دامنه های مرکزی زاگرس را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد در این مناطق می شود.

همچنین در روز چهارشنبه در بخش هایی از شمال غرب کشورمان رگبار و رعد و برق رخ می دهد، ضمن اینکه در سه روز آینده پدیده گرد و غبار و دید کم در جنوب غرب و بخش هایی از غرب و وزش باد و گرد و خاک در جنوب کشور پیش بینی شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: با تقویت جریانات جنوبی و انتقال رطوبت در جنوب شرق و بخش هایی از شرق کشور وزش باد و گرد و خاک در ساعات اولیه روز و رشد ابر در ساعات بعداز ظهر انتظار می رود.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران نیز به ترتیب 36 و 20 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.