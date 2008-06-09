نشست محیط زیست شهری تیرماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجابی اظهار داشت: این نشست با هدف هم اندیشی اعضای کمیته محیط زیست شورای شهر با اعضای کمیته مطالعات راهبردی محیط زیست شهری مرکز مطالعات، مسئولین محیط زیست شهرداری تهران و همچنین اساتید و صاحب نظران زیست محیطی برگزار می شود.

وی ادامه داد: سطح نازل شاخص های برنامه ای زیست محیطی، مدیریت کلان شهر تهران را بر آن داشت که بیش از پیش به ارتقای متوازن و برنامه ای حفظ محیط زیست در این شهر همت گمارد.

وی افزود: بر این اساس کمیته مطالعات راهبردی محیط زیست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، جهت شناخت مسائل و مشکلات پیش روی کلان شهر تهران سعی دارد با بهره گیری از همفکری متخصصان علمی و اجرایی به استنتاج گزاره های راهبردی با قابلیت کاربردی برای مدیریت شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری گام بردارد.

دبیر شورای برنامه ریزی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تاکید کرد: مهمترین هدف این کمیته چاره جویی برای حل مسائل زیست محیطی شهر تهران می باشد.

وی ادامه داد: در راستای تولید گزاره های راهبردی برای حل مسائل و مشکلات شهر تهران، کمیته مطالعات راهبردی محیط زیست شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به تعریف 50 طرح پرداخته که این پروژه ها بر اساس اولویت موضوع، استراتژیک بودن طرح و قابلیت اجرا در کوتاه مدت رتبه بندی شده اند.

مجابی افزود: پروژه گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران که به تصویب شورای شهر رسیده است در حال حاضر مراحل اجرایی و انتخاب مشاور در مرکز مطالعات را می گذراند.