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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

برنامه پخش مسابقات ورزشی اعلام شد

برنامه پخش مسابقات ورزشی اعلام شد

شبکه سوم سیما طی روزهای آتی اقدام به پخش مسابقات مختلف ورزشی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه 21/3/87:
بحث و بررسی مسابقات انتخابی جام تختی در کرمانشاه، میهمان برنامه: علیرضا حیدری، ساعت 15:30

پنجشنبه 23/3/87:
- مسابقات تنیس جام یادبود امام، ساعت 14
- رقابت های لیگ دسته اول: فولاد خوزستان و پیام خراسان، ساعت 18 

جمعه 24/3/87:
- مسابقات بسکتبال NBA در سن آنتونیو و لیکرز، ساعت 1:45 بامداد
- مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور، ساعت 10

یکشنبه 26/3/87:
- مسابقات بوچیا بانوان در کهریزک، مصاحبه با جانباز امیدی در رشته تیر و کمان در کیش و  اردو تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین اعزامی به پارا المپیک 2008، ساعت 18

دوشنبه 27/3/87:
- مسابقات بسکتبال NBA در اورلاندو و دیترویت، ساعت 6:30
- رقابت های فوتبال جام حذفی: استقلال تهران و پگاه گیلان، ساعت 18 

همچنین این شبکه به پخش زنده مسابقات فوتبال یورو 2008 هم می پردازد که برنامه آن به شرح زیر است:
دوشنبه 20/3/87:
- رومانی - فرانسه، ساعت 20:30
- هلند - ایتالیا، ساعت 23:15

سه شنبه 21/3/87:
- اسپانیا - روسیه، ساعت 20:30
- یونان - سوئد، ساعت 23:15

چهارشنبه 22/3/87:
- جمهوری چک - پرتغال، ساعت 20:30
- سوئیس - ترکیه، ساعت 23:15

پنجشنبه 23/3/87:
- کرواسی - آلمان، ساعت 20:30
- اتریش - لهستان، ساعت 23:15

جمعه 24/3/87:
- ایتالیا - رومانی، ساعت 20:30
- هلند - فرانسه، ساعت 23:15

شنبه 25/3/87:
- سوئد - اسپانیا – ساعت 20:30
- یونان - روسیه، ساعت 23:15

یکشنبه 26/3/87:
- سوئیس - پرتغال، ساعت 23:15
- ترکیه - جمهوری چک، ساعت 23:15

دوشنبه 27/3/87:
- اتریش - آلمان، ساعت 23:15
- لهستان - کرواسی، ساعت 23:15

سه شنبه 28/3/87:
- هلند و رومانی، ساعت 23:15
- فرانسه و ایتالیا، ساعت 23:15

چهارشنبه 29/3/87:
- یونان و اسپانیا، ساعت 23:15
- روسیه و سوئد، ساعت 23:15

کد مطلب 696453

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