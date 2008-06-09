برنامه پخش مسابقات ورزشی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه 21/3/87:

بحث و بررسی مسابقات انتخابی جام تختی در کرمانشاه، میهمان برنامه: علیرضا حیدری، ساعت 15:30

پنجشنبه 23/3/87:

- مسابقات تنیس جام یادبود امام، ساعت 14

- رقابت های لیگ دسته اول: فولاد خوزستان و پیام خراسان، ساعت 18

جمعه 24/3/87:

- مسابقات بسکتبال NBA در سن آنتونیو و لیکرز، ساعت 1:45 بامداد

- مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور، ساعت 10

یکشنبه 26/3/87:

- مسابقات بوچیا بانوان در کهریزک، مصاحبه با جانباز امیدی در رشته تیر و کمان در کیش و اردو تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین اعزامی به پارا المپیک 2008، ساعت 18

دوشنبه 27/3/87:

- مسابقات بسکتبال NBA در اورلاندو و دیترویت، ساعت 6:30

- رقابت های فوتبال جام حذفی: استقلال تهران و پگاه گیلان، ساعت 18

همچنین این شبکه به پخش زنده مسابقات فوتبال یورو 2008 هم می پردازد که برنامه آن به شرح زیر است:

دوشنبه 20/3/87:

- رومانی - فرانسه، ساعت 20:30

- هلند - ایتالیا، ساعت 23:15

سه شنبه 21/3/87:

- اسپانیا - روسیه، ساعت 20:30

- یونان - سوئد، ساعت 23:15

چهارشنبه 22/3/87:

- جمهوری چک - پرتغال، ساعت 20:30

- سوئیس - ترکیه، ساعت 23:15

پنجشنبه 23/3/87:

- کرواسی - آلمان، ساعت 20:30

- اتریش - لهستان، ساعت 23:15

جمعه 24/3/87:

- ایتالیا - رومانی، ساعت 20:30

- هلند - فرانسه، ساعت 23:15

شنبه 25/3/87:

- سوئد - اسپانیا – ساعت 20:30

- یونان - روسیه، ساعت 23:15

یکشنبه 26/3/87:

- سوئیس - پرتغال، ساعت 23:15

- ترکیه - جمهوری چک، ساعت 23:15

دوشنبه 27/3/87:

- اتریش - آلمان، ساعت 23:15

- لهستان - کرواسی، ساعت 23:15

سه شنبه 28/3/87:

- هلند و رومانی، ساعت 23:15

- فرانسه و ایتالیا، ساعت 23:15

چهارشنبه 29/3/87:

- یونان و اسپانیا، ساعت 23:15

- روسیه و سوئد، ساعت 23:15