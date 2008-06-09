برنامه پخش مسابقات ورزشی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه 21/3/87:
بحث و بررسی مسابقات انتخابی جام تختی در کرمانشاه، میهمان برنامه: علیرضا حیدری، ساعت 15:30
پنجشنبه 23/3/87:
- مسابقات تنیس جام یادبود امام، ساعت 14
- رقابت های لیگ دسته اول: فولاد خوزستان و پیام خراسان، ساعت 18
جمعه 24/3/87:
- مسابقات بسکتبال NBA در سن آنتونیو و لیکرز، ساعت 1:45 بامداد
- مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور، ساعت 10
یکشنبه 26/3/87:
- مسابقات بوچیا بانوان در کهریزک، مصاحبه با جانباز امیدی در رشته تیر و کمان در کیش و اردو تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین اعزامی به پارا المپیک 2008، ساعت 18
دوشنبه 27/3/87:
- مسابقات بسکتبال NBA در اورلاندو و دیترویت، ساعت 6:30
- رقابت های فوتبال جام حذفی: استقلال تهران و پگاه گیلان، ساعت 18
همچنین این شبکه به پخش زنده مسابقات فوتبال یورو 2008 هم می پردازد که برنامه آن به شرح زیر است:
دوشنبه 20/3/87:
- رومانی - فرانسه، ساعت 20:30
- هلند - ایتالیا، ساعت 23:15
سه شنبه 21/3/87:
- اسپانیا - روسیه، ساعت 20:30
- یونان - سوئد، ساعت 23:15
چهارشنبه 22/3/87:
- جمهوری چک - پرتغال، ساعت 20:30
- سوئیس - ترکیه، ساعت 23:15
پنجشنبه 23/3/87:
- کرواسی - آلمان، ساعت 20:30
- اتریش - لهستان، ساعت 23:15
جمعه 24/3/87:
- ایتالیا - رومانی، ساعت 20:30
- هلند - فرانسه، ساعت 23:15
شنبه 25/3/87:
- سوئد - اسپانیا – ساعت 20:30
- یونان - روسیه، ساعت 23:15
یکشنبه 26/3/87:
- سوئیس - پرتغال، ساعت 23:15
- ترکیه - جمهوری چک، ساعت 23:15
دوشنبه 27/3/87:
- اتریش - آلمان، ساعت 23:15
- لهستان - کرواسی، ساعت 23:15
سه شنبه 28/3/87:
- هلند و رومانی، ساعت 23:15
- فرانسه و ایتالیا، ساعت 23:15
چهارشنبه 29/3/87:
- یونان و اسپانیا، ساعت 23:15
- روسیه و سوئد، ساعت 23:15
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