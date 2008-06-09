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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۰

مرفاوی در آستانه عقد قرارداد با تیم فوتبال صنایع آلومینیوم اراک

مرفاوی در آستانه عقد قرارداد با تیم فوتبال صنایع آلومینیوم اراک

عبدالصمد مرفاوی، سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران در آستانه عقد قرارداد با تیم فوتبال صنایع آلومینیوم اراک قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج تیم فوتبال صنایع اراک در فصل گذشته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول مسئولان این باشگاه اراکی را بر آن داشت تا این بار تیم شان را با تدارک بیشتر راهی مسابقات لیگ دسته اول کنند.

در همین راستا آنها با چند مربی مطرح داخلی مذاکراتی انجام داده اند که یکی از آنها صمد مرفاوی، سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران و مربی فصل گذشته استقلال اهواز است.

مرفاوی برنامه های خود را به مسئولان باشگاه صنایع اراک ارائه داده و مذاکراتی موفقیت آمیز با آنها داشته است. در صورتی که مشکلی در ادامه گفتگوهای وی با مسئولان این باشگاه اراکی به وجود نیاید به احتمال زیاد او فصل آینده را در تیم اول استان مرکزی حضور خواهد یافت.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در فصل گذشته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با هدایت ناصر ابراهیمی 23 امتیاز به دست آورد و در رده دهم جدول رده بندی گروه "ب" این رقابت ها قرار گرفت.

کد مطلب 696455

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