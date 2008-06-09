نشست آینده نگاری مدیریت بحران شهر تهران برگزار می شود

ه گزارش خبرگزاری مهر، محورهای این نشست شامل آینده نگاری و آینده پژوهی، روش شناسی آینده نگاری، مدیریت بحران، تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط بحران، تداوم خدمات دستگاه ها در شرایط بحران، استفاده از مشارکت فعال مردمی، پشتیبانی و مدیریت در شرایط بحران می باشد.

استفاده از روش های آینده نگاری در بیان تامین نیازهای اساسی مردم، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم خدمات دستگاه ها و جلب مشارکت مردم و پشتیبانی و مدیریت منابع در شرایط بحران و مدیریت کامل و هماهنگ صحنه حادثه از اهداف برگزاری این نشست می باشد.

شایان ذکر است، دکتر شهرام علمداری رئیس کمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران یکی از سخنرانان این نشست می باشد.

مکان برگزاری این نشست واقع در خیابان نجات اللهی، مجموعه فرهنگی ورشو، سالن اندیشه از ساعت 15 الی 18 می باشد.