  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۶

نشست آینده نگاری مدیریت بحران شهر تهران برگزار می شود

نخستین نشست از سلسله نشست های کمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران، تحت عنوان آینده نگاری مدیریت بحران درکلان شهر تهران، چهارشنبه 22 خرداد برگزار می شود.

ه گزارش خبرگزاری مهر، محورهای این نشست شامل آینده نگاری و آینده پژوهی، روش شناسی آینده نگاری، مدیریت بحران، تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط بحران، تداوم خدمات دستگاه ها در شرایط بحران، استفاده از مشارکت فعال مردمی، پشتیبانی و مدیریت در شرایط بحران می باشد.

استفاده از روش های آینده نگاری در بیان تامین نیازهای اساسی مردم، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم خدمات دستگاه ها و جلب مشارکت مردم و پشتیبانی و مدیریت منابع در شرایط بحران و مدیریت کامل و هماهنگ صحنه حادثه از اهداف برگزاری این نشست می باشد.

شایان ذکر است، دکتر شهرام علمداری رئیس کمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران شهری مرکز مطالعات  و برنامه ریزی شهر تهران یکی از سخنرانان این نشست می باشد.

مکان برگزاری این نشست واقع در خیابان نجات اللهی، مجموعه فرهنگی ورشو، سالن اندیشه از ساعت 15 الی 18 می باشد.

کد مطلب 696458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها