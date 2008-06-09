نخست وزیر استرالیا خواهان NPT جدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کووین رود" که سرگرم دیدار از ژاپن است، با اعلام این مطلب در دانشگاه کیودو پیشنهاد داد تا جامعه جهانی کمیسیونی بین المللی را برای فراهم کردن زمینه های خلع سلاح جهانی به وجود آورد، موردی که وی در دیدارش از شهر هیروشیما و هنگام بازدید از موزه یابود قربانیان بمب اتمی آمریکا نیز آن را -یعنی خلع سلاح - مطرح کرده بود.

نخست وزیر استرالیا با اشاره به آثار مخرب تسلیحات هسته ای گفت : هیروشیما ما را برای تلاشی تازه برای خلع سلاح، به حرکت وا می دارد.

رود همچنین تلاش جهانیان در دهه گذشته به تسلیحات هسته ای را کافی ندانست و با اشاره به اتمام پایان جنگ سرد و از بین رفتن ترسهای ناشی از برخورد دو ابرقدرت درعین حال، تسلیحات هسته ای و کشورهایی را که درصدد به دست آوردن آن هستند،تهدیدی جدی برای امنیت برشمرد.