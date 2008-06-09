بدهی 153 میلیارد ریالی کشاورزان به بانک کشاورزی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید موسوی عصر امروز به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تشکیل بانک کشاورزی به خبرنگاران افزود: میزان بدهی کشاورزان استان خراسان شمالی به بانک کشاورزی این استان حدود 25 درصد از منابع بانکی را تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی استان از لحاظ جذب منابع مالی در بین بانکهای دولتی استان رتبه پنجم را داراست و حدود 21/9 درصد از منابع بانکهای دولتی استان خراسان شمالی مربوط به این بانک است.

موسوی افزود: این در حالیست که میزان تسهیلاتی که بانک کشاورزی استان خراسان شمالی پرداخت کرده رتبه دوم را داراست و میزان پرداختی ما دو برابر میزان درآمد ما بوده است.

مدیر امو شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی گفت: بانک کشاورزی در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و حمایت از کشاورزان اقدام به پرداخت دو برابر تسهیلات به نسبت منابع خود کرده است.

وی میزان منابع بانکی بانک کشاورزی استان خراسان شمالی را در سال 86 حدود 603 میلیارد ریال اعلام کرده که میزان پرداختی این بانک در این مدت 752 میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی مازاد پرداختی این بانک از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده و چنانچه در سال جاری از طریق منابع داخلی استان به بانک کشاورزی برای تجهیز منابع مساعدتی نشود، این بانک نمی تواند فعالیت مناسبی در امر پرداختی داشته باشد.