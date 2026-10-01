لزوم هوشمندسازی نظارت بر زنجیره آرد و نان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آبادی در جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان، با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع آرد و نان اظهار کرد: آرد و نان از کالاهای راهبردی و مهم در حوزه امنیت غذایی هستند و از سوی دیگر، هزینه بالای این بخش برای دولت و فاصله قابل توجه میان قیمت واقعی و یارانه تخصیصی، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر این زنجیره را دوچندان کرده است.

وی افزود: این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد گلوگاه‌های فساد اقتصادی شود و از این رو همه دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه احساس مسئولیت ویژه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: باید با اتخاذ تدابیر لازم، موضوعات مرتبط با گندم، آرد و نان به‌صورت مستمر رصد شود و با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین نظارتی و بازرسی‌های به‌موقع و مؤثر، با متخلفان این حوزه برخورد جدی صورت گیرد.

استفاده از ظرفیت نخبگان برای طراحی سامانه‌های هوشمند

امیدی شاه‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دو سال اخیر گفت: با استفاده از ظرفیت بومی نخبگان و طراحان سامانه‌های هوشمند الکترونیکی در این حوزه، اقدامات مهم و مؤثری انجام شده که نتایج آن به‌صورت ملموس در حال شکل‌گیری است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های این اقدامات، نزدیک شدن سرانه مصرف آرد استان لرستان به میانگین سرانه مصرف کشور است که می‌تواند به‌عنوان اقدامی راهبردی در راستای استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از خروج آرد و گندم به سمت سایر مصارف مورد توجه قرار گیرد.

بررسی عملکرد سامانه الکترونیکی حمل و تحویل آرد

در این جلسه گزارشی از عملکرد زنجیره حمل آرد توسط شرکت‌های پیمانکار و نحوه تحویل آرد به واحدهای خبازی از طریق سامانه الکترونیکی ارائه شد.

همچنین روند بازرسی‌های انجام‌شده از سوی بازرسان اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان و سایر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره نحوه تقویت نظارت بر این فرآیند به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بررسی توزیع هوشمند آرد روستایی و عشایری

آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع هوشمند آرد خام روستایی و عشایری نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان بود.

این طرح با هدف جلوگیری از انحراف آرد به سمت سایر مصارف و همچنین بهره‌مندی عادلانه روستاییان و عشایر از سهمیه سرانه تخصیص‌یافته از سوی دولت اجرا می‌شود.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای طرح و مسائل مرتبط با نحوه توزیع و نظارت بر سهمیه آرد روستایی و عشایری بررسی و درباره راهکارهای تقویت فرآیند نظارت و اجرای دقیق‌تر آن تبادل نظر شد.