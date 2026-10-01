به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در نشست با اعضای خانه احزاب استان زنجان، بر نقش پیشرو احزاب در توسعه و حل چالش‌های جامعه تاکید کرد و افزود: عصاره اندیشه‌ورزی تشکل‌های سیاسی باید در قالب گزارش‌های مشخص درباره مسائل اصلی و اولویت‌دار استان ارائه شود تا تصمیم‌سازی، پیگیری و مطالبه‌گری برای حل مسائل را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد خانه‌های احزاب از طرح مباحث کلی به بررسی مسائل مشخص، اظهار داشت: سطح این جلسات، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و نباید در آن‌ها وارد جزئیات کارشناسی شد؛ اما اگر عصاره اندیشه‌ورزی احزاب در قالب گزارش‌های هدفمند ارائه شود، می‌تواند در نظام تصمیم‌گیری استان مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار زنجان با تبیین وجه تمایز احزاب با سایر نهادها، گفت: احزاب برای کسب و حفظ قدرت سیاسی در یک فضای رقابتی فعالیت می‌کنند و نتیجه عملکرد آن‌ها باید در قالب رضایتمندی اجتماعی، بهبود سطح زندگی و معیشت مردم و ایجاد نشاط در جامعه تجلی یابد.

صادقی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در سیاست، اظهار داشت: اخلاق حرفه‌ای از الزامات فعالیت حزبی است و رفتار حزبی باید مبتنی بر سلامت حرفه‌ای باشد، بسیاری از مفاهیم اخلاق حرفه‌ای با اخلاق دینی مشترک است؛ برای نمونه، راستگویی و صداقت هم در اخلاق حرفه‌ای و هم در اخلاق دینی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی همچنین بر ضرورت رقابت سالم در کنار همکاری بر مسائل مشترک تأکید کرد و گفت: احزاب رقیب، طبیعی است که نقاط ضعف یکدیگر را مطرح کنند، اما باید در عین رقابت، برای مسائل مشترک نیز همکاری داشته باشند.

استاندار زنجان با اشاره به وظیفه احزاب در تربیت نیروهای مدیریت کلان، افزود: حزب باید نیروهای حرفه‌ای را برای مدیریت حوزه‌هایی همچون امنیت ملی، اقتصاد و سایر عرصه‌های مدیریتی تربیت کند تا در زمان کسب قدرت، نیروهای آماده‌ای در اختیار داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد: احزاب نباید از دولت یا قدرت ارتزاق کنند و باید به دنبال بسترهای مالی سالم برای فعالیت خود باشند.

صادقی با یادآوری چالش‌های استان در دوران جنگ اخیر به خسارات وارده به زیرساخت‌ها، واحدهای مسکونی و جان کارگران اشاره کرد و گفت:در آن دوران، استان علاوه بر جمعیت خود، میزبان مسافران و هموطنان بود و علاوه بر حملات هوایی با حملات سایبری سنگینی نیز در حوزه فناوری مواجه بودیم.

وی در ادامه، جنگ روانی و رسانه‌ای را از دیگر ابعاد چالش‌ها دانست و تأکید کرد: احزاب نباید نسبت به حملات رسانه‌ای بی‌تفاوت باشند؛ وظیفه احزاب این است که با استفاده از داده‌های قابل سنجش، درباره دستاوردها و عملکرد کشور صحبت کنند و برای نسل جدید تفاوت‌های شاخص توسعه را تبیین کنند.

استاندار زنجان، مشارکت مردم را آزمون مهم جریان‌های سیاسی دانست و بر ضرورت شناخت تغییرات نگرشی نسل‌های جدید توسط احزاب تأکید کرد.

وی گفت: یکی از کارکردهای مهم احزاب در شرایط امروز، شناخت تغییرات نگرشی نسل جدید و ارائه راهکار برای مواجهه با آن‌هاست، نمی‌توان با شیوه‌های گذشته با نسلی که مطالبات متفاوتی دارد، ارتباط برقرار کرد.