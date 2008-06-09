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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

هیئت وزیران تصویب کرد:

نحوه تولید خودروهای عمومی در سال 1387

نحوه تولید خودروهای عمومی در سال 1387

هیئت وزیران در مصوبه ای با تعیین نحوه تولید خودروهای عمومی و وانت برای سال 1387 ، تصویب کرد که در سال جاری 60 درصد خودروهای شخصی، گاز سوز و دوگانه سوز و 40 درصد آنها بنزین سوز تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور به سود بازرگانی 63 قلم کالای وارداتی را به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه ، کالاهایی همچون پروفیل، یخچال فریزر، جارو برقی ، ماشین های تمام اتوماتیک ، ماشین لباسشویی ، مواد و وسایل مورد نیاز دوچرخه ، موتورسیکلت و اتومبیل سواری از جمله این اقلام وارداتی عنوان شده است .

هیئت دولت در تصمیم دیگر خود نحوه تولید خودروهای عمومی و وانت برای سال 1387 را مورد تصویب قرارداد. بر اساس این مصوبه 80 درصد از تولید خودروهای عمومی و وانت، گاز سوز و دوگانه سوز و 20 درصد بنزین سوز خواهد بود . همچنین 60 درصد خودروهای شخصی، گاز سوز و دوگانه سوز و 40 درصد آنها بنزین سوز تولید خواهد شد.

هیئت وزیران همچنین به منظور جمع آوری و تجمیع واحدهای مجاز مستقر در حاشیه و داخل شهرها و روستاها در مجتمع‌های جدید، مقرر داشت که میزان آب مورد نیاز بر اساس مصرف اعلام شده سازمان جهاد کشاورزی استانها به مجتمع های جدید تخصیص یابد.

بر اساس این مصوبه انشعابهای متفرقه توسط شرکت آب و فاضلاب استانها قطع خواهد شد . همچنین برای توسعه و ایجاد مجتمع های روستایی جدید ، مکان یابی آنها بر اساس مطالعات جامع تا فاصله دوکیلومتری روستاها با رعایت ضوابط زیست محیطی مجاز شمرده شد.

اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل و توسعه زیر ساختهای مجتمع های تولیدی از محل سر جمع اعتبارات در بودجه سنواتی منظور می‌شود.

کد مطلب 696476

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