آغاز تلاش برای از سرگیری گفتگوی ملی/ مرعوب تهدیدهای اسرائیل نمی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اسماعیل هنیه در جمع شماری از دانش آموزان در غزه گفت : تلاشها برای از سرگیری گفتگوی ملی فلسطینی ها همچنان در نخستین گام های خود را طی می کند و چشم انتظار رسیدن به یک طرح آشتی فراگیر از طریق توافقی هستیم که پیروزی برای همه فلسطینی باشد.

وی افزود: ما برای فراهم کردن فضای گفتگو فعالیت می کنیم تا یک طرح گفتگوی ملی برمبنای منافع عالی ملت فلسطین و بدون شرط یا غالب یا مغلوب آغاز شود.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین درباره تهدیدهای مسئولان رژیم صهیونیستی برای اجرای عملیات گسترده نظامی در نوار غزه گفت : این تهدیدها، ملت فلسطین را نمی ترساند و چیزی تازه ای نیست.

هنیه خاطرنشان کرد: این تهدیدها منعکس کننده بحران ساسی و امنیتی سران رژیم اشغالگر اسرائیل به خاطر پایداری فلسطینیان است.

وی افزود: ما در مسیر آتش بس دوجانبه از طریق تلاشهای مصر برای رفع محاصره ملت فلسطین و توقف تجاوزگری فعالیت می کنیم.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین گفت : رژیم اسرائیل با تشدید تجاوزگری نظامی خود علیه ملت فلسطین برای از بین بردن تلاشها در مسیر آشتی فلسطینیان کار می کند و خواهان ورود ملت فلسطین به گفتگو برای بازیافتن فاکتورهای قدرت و تقویت انسجام نیست و ما باید برخلاف این خواست رژیم اسرائیل حرکت کنیم.