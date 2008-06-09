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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

نسبت ادبیات و فلسفه بررسی می‌شود

نسبت ادبیات و فلسفه بررسی می‌شود

با سخنرانی بابک احمدی نشست "ادبیات و فلسفه" در روز پنج شنبه 23 خرداد در مؤسسه معرفت و پژوهش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های "جستارهایی پیرامون رابطه میان ادبیات و فلسفه" که از سوی مؤسسه معرفت و پژوهش برگزار می‌شود، در نشست دوم بـــابـک احمـدی با موضوع ادبیات و فلسفه در روز پنج شنبه 23 خرداد از ساعت 11 سخنرانی خواهد کرد.

در نخستین جلسه دکتر حسین کلباسی و کامران فانی سخنرانی کردند و در جلسه سوم سـیاوش جمـادی با موضوع نشانه‌های ادبیات فلسفی در "یادداشتهای زیرزمینی" داستایوفسکی سخنرانی خواهد کرد.

مؤسسه معرفت و پژوهش در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید سرپرست شمالی، کوچه تبریز، پلاک 23 قرار دارد.

کد مطلب 696487

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