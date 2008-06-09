به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های "جستارهایی پیرامون رابطه میان ادبیات و فلسفه" که از سوی مؤسسه معرفت و پژوهش برگزار می‌شود، در نشست دوم بـــابـک احمـدی با موضوع ادبیات و فلسفه در روز پنج شنبه 23 خرداد از ساعت 11 سخنرانی خواهد کرد.

در نخستین جلسه دکتر حسین کلباسی و کامران فانی سخنرانی کردند و در جلسه سوم سـیاوش جمـادی با موضوع نشانه‌های ادبیات فلسفی در "یادداشتهای زیرزمینی" داستایوفسکی سخنرانی خواهد کرد.

مؤسسه معرفت و پژوهش در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید سرپرست شمالی، کوچه تبریز، پلاک 23 قرار دارد.

