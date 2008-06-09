نشست مسئولان تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل با حضور رایس

به گزارش خبرگزاری مهر، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان این مطلب به خبرگزاری فرانسه گفت : نشستی برای ارزیابی و بازبینی فرایند مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل و نتایج آن برگزار خواهد شد.

وی افزود: کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و دیوید ولش دستیار وی به نمایندگی از طرف آمریکا، احمد قریع رئیس تیم مذاکره کننده تشکیلات خودگردان به همراه من به نمایندگی از طرف فلسطینی و زیپی لیونی رئیس تیم مذاکره کننده اسرائیل و تال بیکر دستیار وی به نمایندگی از اسرائیل در این نشست حضور خواهند داشت.

عریقات گفت : از نظر تشکیلات خودگردان مهمترین موضوع جدول کاری نشستها با رایس، ضرورت پایبندی اسرائیل به اجرای تعهدات خود مطابق طرح نقشه راه و در صدر آن توقف کامل همه فعالیتهای شهرک سازی از جمله توسعه طبیعی شهرکها است.

رایس از 14 تا 16 ژوئن به منظور تلاش برای حمایت از تلاشهای سازش در خاورمیانه با وجود بحران سیاسی رژیم اسرائیل و ضعف ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم به فلسطین اشغالی و کرانه باختری رود اردن خواهد رفت.