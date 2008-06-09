بوش خواستار افزایش ارزش دلار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش امروز در واشنگتن پیش از عزیمت خود به اروپا، با اعلام اینکه افزایش ارزش دلار به نفع آمریکاست؛ خواستار افزایش ارزش پول کشورش شد.

وی در هلی کوپتری که عازم پایگاه هوایی اندرو برای رفتن به اروپا بود، گفت : یک واحد پول توانمند به نفع منافع کشورما و فع اقتصاد جهانی هم تمام خواهد شد.

گفتنی است که کاهش ارزش دلار در برابر برخی ارزهای خارجی، از جمله یورو در یکی دو سال گذشته، مشکلاتی را برای اقتصاد آمریکا به وجود آورده است.

برخی کارشناسان بر این باورند که سیاستهای دولت آمریکا و ضعف روز افزون اقتصاد این کشور به سبب مشکلات آن، سبب تضعیف دلار شده است.

"دیمیتری مدودوف" رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود در 18 خرداد با بیان اینکه، آمریکا به تنهایی قادر به حل مسائل مالی جهان نیست، اعلام داشت که شکاف بین نقش رهبری آمریکا در نظام اقتصاد جهانی و توانایی های واقعی آن یکی از دلایل اصلی بحرانهای اخیر در حوزه پولی و مالی است.

مدودوف که در کنفرانسی در سنت پترزبورگ سخنرانی می کرد، گفت : اهمیتی ندارد که بازار آمریکا چقدر بزرگ و یا سیستم مالی این کشور چه مقدار قوی است مهم این است که آنها قادر به جایگزینی برای کالاها و بازارهای مالی جهانی نیستند و باید با برگزاری کنفرانسی با شرکت بزرگترین شرکتهای مالی و تحلیلگران ارشد مالی راه حل هایی را برای بحرانهای مالی پیدا کنند.

رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر یافتن جایگزینی برای دلار با هدف کاهش بحرانهای مالی گفت : روسیه هم اکنون یک بازیگر جهانی است و نقش خود را در حمایت از جامعه جهانی درک می کند و این کشور در آینده نزدیک طرح اقدامی را به کار خواهد گرفت تا به مرکز مالی جهانی تبدیل شود و "روبل"(واحد پول روسیه) را به یکی از ارزهای منطقه ای تبدیل کند.