138 کلاس درس در کوهدشت مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسین اسدی پور بعد از ظهر امروز در بازدید خبرنگاران از دو مدرسه شش کلاسه و ده کلاسه مقاوم سازی شده شهرستان کوهدشت در قالب سفر رسانه ای، اظهار داشت: این مدارس با اعتباری باغ بر 41 هزار و 400 میلیون ریال در قالب مصوبات سفر ریاست جمهوری در شهرستان کوهدشت تخریب و مقاوم سازی شده اند.

وی تصریح کرد: پیش از سفر رییس جمهور به استان لرستان بیش از پنج هزار و 452 کلاس درس نیازمند مقاوم سازی در لرستان وجود داشت که در قالب یکی از مصوبات این سفر بیش از هزار و 587 مدرسه با اعتباری بالغ بر 476 هزار و 100 میلیون ریال مقاوم سازی و نوسازی شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: همچنین بر اساس این مصوبه بیش از 209 پروژه مقاوم سازی در قالب 516 کلاس درس در شهرستان خرم آباد اجرا شده است.

اسدی پور یادآور شد: عملیات مقاوم سازی مدارس شهرستان خرم آباد با اعتباری بالغ بر 157 هزار و 800 میلیون ریال اجرایی شده است.

این مسئول در بازدید از مدرسه شش کلاسه جامی کوهدشت، خاطر نشان کرد: این مدرسه با مساحت دو هزار و 400 متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی در بازدید از آموزشگاه 10 کلاسه ابومسلم نیز گفت: این آموزشگاه با اعتباری معادل 72 هزار میلیون ریال در زمینی به وسعت چهار هزار و 860 متر مربع احداث شده است که تا پایان امسال عملیات اجرایی آن به پایان می رسد.