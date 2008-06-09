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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۴۸

سفر رسانه ای لرستان/

138 کلاس درس در کوهدشت مقاوم سازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان از مقاوم سازی 138 کلاس درس در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسین اسدی پور بعد از ظهر امروز در بازدید خبرنگاران از دو مدرسه شش کلاسه و ده کلاسه مقاوم سازی شده شهرستان کوهدشت در قالب سفر رسانه ای، اظهار داشت: این مدارس با اعتباری باغ بر 41 هزار و 400 میلیون ریال در قالب مصوبات سفر ریاست جمهوری در شهرستان کوهدشت تخریب و مقاوم سازی شده اند.

وی تصریح کرد: پیش از سفر رییس جمهور به استان لرستان بیش از پنج هزار و 452 کلاس درس نیازمند مقاوم سازی در لرستان وجود داشت که در قالب یکی از مصوبات این سفر بیش از هزار و 587 مدرسه با اعتباری بالغ بر 476 هزار و 100 میلیون ریال مقاوم سازی و نوسازی شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: همچنین بر اساس این مصوبه بیش از 209 پروژه مقاوم سازی در قالب 516 کلاس درس در شهرستان خرم آباد اجرا شده است.

اسدی پور یادآور شد: عملیات مقاوم سازی مدارس شهرستان خرم آباد با اعتباری بالغ بر 157 هزار و 800 میلیون ریال اجرایی شده است.

این مسئول در بازدید از مدرسه شش کلاسه جامی کوهدشت، خاطر نشان کرد: این مدرسه با مساحت دو هزار و 400 متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی در بازدید از آموزشگاه 10 کلاسه ابومسلم نیز گفت: این آموزشگاه با اعتباری معادل 72 هزار میلیون ریال در زمینی به وسعت چهار هزار و 860 متر مربع احداث شده است که تا پایان امسال عملیات اجرایی آن به پایان می رسد.

کد مطلب 696498

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