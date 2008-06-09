پیش نویس جدید آمریکا برای توافقنامه امنیتی با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عثمان نماینده فراکسیون کردها در مجلس عراق به خبرگزاری فرانسه گف ت: آمریکایی ها پیش نویس جدیدی ارایه کرده اند و در آن سطح مطالبات خود را کاهش داده اند به گونه ای که پاسخگوی مطالبات عراق است، بنابراین پیش نویس عراق و آمریکا به هم نزدیک می شود.

عثمان تاکید کرد: پیش نویس آمریکا بر تحویل هرعراقی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی به دستگاه قضایی عراق و تامین نشدن هرگونه مصونیت شرکتهای امنیتی و حفاظتی تاکید دارد تا درمرحله بعدی درباره مصونیت مربوط به نیروهای آمریکایی توافق شود.

وی افزود: پیش نویس همچنین بر حرکت ندادن هرگونه یگان نظامی آمریکا مگر بعد از کسب موافقت طرف عراقی و استفاده نکردن از هرگونه پایگاه دریایی، هوایی و یا زمینی برای حمله به کشورهای همجوار تاکید دارد.

نماینده مجلس عراق گفت : توافق همه طیفهای عراق بر سر مطالبات معین سبب خواهد شد که طرف آمریکایی امتیازات بیشتری بدهد. وی همچنین بر ضرورت شفافیت مذاکرات تاکید کرد.



مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.