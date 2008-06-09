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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۰۸

یک نماینده عراقی خبر داد:

پیش نویس جدید آمریکا برای توافقنامه امنیتی با عراق

پیش نویس جدید آمریکا برای توافقنامه امنیتی با عراق

در پی افزایش مخالفتهای مردمی، مراجع دینی و گروههای سیاسی مختلف عراق با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن یک نماینده مجلس عراق امروز گفت آمریکاییها با ارایه پیش نویس جدیدی برای توافقنامه امنیتی سطح توقعات خود را پایین آورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عثمان نماینده فراکسیون کردها در مجلس عراق به خبرگزاری فرانسه گف ت: آمریکایی ها پیش نویس جدیدی ارایه کرده اند و در آن سطح مطالبات خود را کاهش داده اند به گونه ای که پاسخگوی مطالبات عراق است، بنابراین  پیش نویس عراق و آمریکا به هم نزدیک می شود.

عثمان تاکید کرد: پیش نویس آمریکا بر تحویل هرعراقی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی به دستگاه قضایی عراق و تامین نشدن هرگونه مصونیت شرکتهای امنیتی و حفاظتی تاکید دارد تا درمرحله بعدی درباره مصونیت مربوط به نیروهای آمریکایی توافق شود.

وی افزود: پیش نویس همچنین بر حرکت ندادن هرگونه یگان نظامی آمریکا مگر بعد از کسب موافقت طرف عراقی و استفاده نکردن از هرگونه پایگاه دریایی، هوایی و یا زمینی برای حمله به کشورهای همجوار تاکید دارد.

نماینده مجلس عراق گفت : توافق همه طیفهای عراق بر سر مطالبات معین سبب خواهد شد که طرف آمریکایی امتیازات بیشتری بدهد. وی همچنین بر ضرورت شفافیت مذاکرات تاکید کرد.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

کد مطلب 696501

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