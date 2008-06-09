ورود دروازه بان عمان به فهرست برترین های آسیا / نام سیدصالحی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در پنجمین فهرست نام سیزده بازیکن که بیشترین عنوان " بهترین بازیکن " یا MVP را تاکنون گرفته اند قرارداده شده است که البته تا روز انتخاب بهترین بازیکن و بصورت مداوم امتیاز بازیکنان محاسبه خواهد شد.
نام جدیدی که نسبت به فهرست چهارم به جمع نامزدهای اضافه شده علی حبسی دروازه عمان و باشگاه بولتون است. از میان بازیکنان ایرانی نیز سید مهدی صالحی از فهرست بیرون رفته اما ابراهیم صادقی همچنان جایش را دردست دارد.
نام بهترین بازیکن سال روز 25 نوامبر- 5 آذر در مراسم بهترین های سال آسیا که در شانگهای برگزار خواهد شد اعلام می شود.
فهرست پنجم نامزدین بهترین های سال 2008 آسیا تا تاریخ 9 ژوئن 2008 - 20 خرداد به شرح زیر است:
1- علاء هبیل (بحرین - باشگاه الکویت)
2- عبدالله کنی (قطر- السد قطر)
3- احمد عجب (کویت - القادسیه کویت)
4- علی حبسی (عمان - باشگاه بولتون انگلستان)
5- ابراهیم صادقی (ایران - باشگاه سایپا)
6- جهاد حسین (سوریه - الکرامه سوریه)
7- کاسین هاتیراتاناکول (تایلند - چونبوری تایلند)
8- مارک شوارزر (استرالیا - فولهام انگستان)
9- رشید سالم (بحرین - النجمه لبنان)
10- سرور جباروف (ازبکستان - کوروچی ازبکستان)
11- تیمور کاپادزه (ازبکستان - کوروچی ازبکستان)
12- یاسر القحطانی (عربستان - الهلال عربستان)
13- یوئیجی ناکازاوا (ژاپن - یوکوهاما مارینوس ژاپن)
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