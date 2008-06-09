ورود دروازه بان عمان به فهرست برترین های آسیا / نام سیدصالحی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در پنجمین فهرست نام سیزده بازیکن که بیشترین عنوان " بهترین بازیکن " یا MVP را تاکنون گرفته اند قرارداده شده است که البته تا روز انتخاب بهترین بازیکن و بصورت مداوم امتیاز بازیکنان محاسبه خواهد شد.

نام جدیدی که نسبت به فهرست چهارم به جمع نامزدهای اضافه شده علی حبسی دروازه عمان و باشگاه بولتون است. از میان بازیکنان ایرانی نیز سید مهدی صالحی از فهرست بیرون رفته اما ابراهیم صادقی همچنان جایش را دردست دارد.

نام بهترین بازیکن سال روز 25 نوامبر- 5 آذر در مراسم بهترین های سال آسیا که در شانگهای برگزار خواهد شد اعلام می شود.

فهرست پنجم نامزدین بهترین های سال 2008 آسیا تا تاریخ 9 ژوئن 2008 - 20 خرداد به شرح زیر است:

1- علاء هبیل (بحرین - باشگاه الکویت)

2- عبدالله کنی (قطر- السد قطر)

3- احمد عجب (کویت - القادسیه کویت)

4- علی حبسی (عمان - باشگاه بولتون انگلستان)

5- ابراهیم صادقی (ایران - باشگاه سایپا)

6- جهاد حسین (سوریه - الکرامه سوریه)

7- کاسین هاتیراتاناکول (تایلند - چونبوری تایلند)

8- مارک شوارزر (استرالیا - فولهام انگستان)

9- رشید سالم (بحرین - النجمه لبنان)

10- سرور جباروف (ازبکستان - کوروچی ازبکستان)

11- تیمور کاپادزه (ازبکستان - کوروچی ازبکستان)

12- یاسر القحطانی (عربستان - الهلال عربستان)

13- یوئیجی ناکازاوا (ژاپن - یوکوهاما مارینوس ژاپن)