تهران و بغداد یادداشت تفاهم همکاریهای نظامی امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌یادداشت تفاهم همکاریهای نظامی- دفاعی ایران و عراق دقایقی پیش در پاویون فرودگاه مهرآباد تهران به امضای سردار سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران و ژنرال عبدالقادر محمد جاسم العبیدی وزیر دفاع عراق رسید.



هیئت بلند پایه عراقی به ریاست نخست وزیر عراق دقایقی پیش با ترک تهران از فرودگاه مهرآباد به سفر سه روزه خود پایان داد.



در مراسم امضای این یاداشت تفاهم همکاری نظامی- دفاعی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ایران و نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز حضور داشتند.



در این یادداشت تفاهم طرفین ضمن با اهمیت شمردن همکاریهای دفاعی در توسعه متوازن مناسبات همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و عراق خواستار توسعه این نوع همکاریها در جهت تحکیم صلح و ثبات در منطقه شدند.



همکاری دو کشور در امر پاکسازی میادین مین و تحقیق و تفحص در خصوص اجساد شهدای به جامانده از جنگ تحمیلی از مفاد این تفاهمنامه است .



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