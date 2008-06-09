موزه مردم شناسی کوهدشت سه ماه دیگر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سیروس ابراهیمی بعد از ظهر امروز در بازدید خبرنگاران از ساختمان در دست احداث موزه مردم شناسی شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: ساخت و تجهیز این موزه از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به لرستان است.

وی تصریح کرد: این موزه با اعتباری بالغ بر 115 میلیون تومان و در زمینی به مساحت 460 متر مربع ساخته می شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه این موزه دارای 180 متر زیربناست، یادآور شد: کار احداث ساختمان موزه شهرستان کوهدشت 100 درصد انجام شده است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر این سازمان در حال تجهیز و ویترین گذاری این موزه است، عنوان کرد: بیش از 80 میلیون تومان تجهیزات فرهنگی برای این موزه خریداری شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه این موزه به موضوع زندگی آداب و رسوم و آیین های این منطقه از لرستان می پردازد، ابراز امیدواری کرد: موزه شهرستان کوهدشت تا سه ماه دیگر تکمیل شود.