"قضاوت" روی میز تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان زوجی جوان به نام فرهاد ومهناز را روایت می کند که درتدارک برگزاری جشن سالگرد ازدواج خود هستند، اما درست در روز جشن فرهاد در یک حادثه تصادف کشته میشود. پلیس نشانهای ازسوء قصد نمییابد، ولی وجود عکس دختری ناشناس دروسایل شخصی همراه فرهاد موجب تردید همگان میشود و ...
آناهیتا نعمتی در نمایی از فیلم "قضاوت"
در فیلم تلویزیونی "قضاوت" مهدی احمدی و آناهیتا نعمتی نقشهای فرهاد و مهناز را ایفا میکنند و بابک حمیدیان، رضا افشار و هومن برقنورد دیگر بازیگران این پروژه هستند که برای گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تهیه میشود. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای را مسعود بهبهانینیا نوشته است.
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از: حمیدرضا پناهی مدیر تصویربرداری، جواد مقدس صدابردار، حامد تفرشی طراح صحنه و لباس، سارا یوسفی طراح گریم و شهاب علیبخشی مدیر تولید.
رضا جودی فیلم سینمایی "شهر فرشتگان" را به زودی به کارگردانی نادر مقدس میسازد. او در این باره گفت: با توجه به اینکه در این فیلم هفت تا هشت بچه بازی میکنند، منتظر تعطیلی مدارس هستیم تا بازیگران کودک را انتخاب کنیم و بعد فیلم را کلید میزنیم.
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