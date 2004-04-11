ديگر پرسپوليس را تشويق نمي كنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس پس از شكست 3بر2 اين تيم مقابل سايپا عصر روز شنبه درورزشگاه شهيد درفشي فربرگزار شد. درابتداي اين تمرين كه با غيبت سهراب انتظاري ، علي دايي، يحيي گل محمدي و مجتبي شيري همراه بود وينكو بگوويچ به مدت 30 دقيقه براي بازيكنان صحبت كرد. سرمربي پرسپوليس در بخشي از صحبت هايش خطاب به بازيكنان گفت : متاسفانه ما هنوز شخصيت تيمي نداريم و نمي توانيم پشت سريكديگرحرف نزنيم. من ازهمه شما مي خواهم با دوستي و صميميت بيشتري در تمرينات و بازيها شركت كنيد و عليه يكديگرحرف نزنيد.

وينكو بگوويچ اين حرفها را خطاب به دوبازيكني زد كه پس از ديداراين تيم مقابل سايپا با اودرگيري لفظي پيدا كردند و حرفهايي راعنوان كردند كه باب ميل بگوويچ نبود. پس ازصحبت هاي سرمربي پرسپوليس بازيكنان در دو گروه اصلي و ذخيره به دويدن دور زمين پرداختند و پس ازآن به انجام تمرينات تاكتيكي پرداختند كه محورآن حركت از جناحين و سانتربر روي دروازه بود.

درحاليكه بازيكنان پرسپوليس درمركز زمين مشغول پشت سر گذاشتن تمرينات خود بودند، ليدرهاي هواداران اين تيم دركنار زمين ازشكست مقابل سايپا به شدت انتقاد مي كردند. اين هواداران كه در ورزشگاه وظيفه ساماندهي سايرهواداران را بر عهده دارند با انتقاد از بازي ضعيف ساشا ايليچ او را مقصر ناكامي هاي فصل اخير پرسپوليس معرفي كردند و خواستار كنارگذاشتن او ازاين تيم شدند. ليدرهاي هواداران پرسپوليس دراظهار نظري واحد عنوان كردند اگر شرايط به همين منوال ادامه داشته باشد و برخي بازيكنان بخواهند همچنان بي تعصب به كارشان ادامه دهند در ديدار آينده اين تيم مقابل ذوب آهن هيچكدام از بازيكنان را تشويق نخواهند كرد و سكوت اختيارخواهند كرد. در اين بين يكي ازليدرها خواهان حضور احمدرضا عابدزاده در پرسپوليس شد وعنوان كرد در ديدارهاي آينده تنها به تشويق اين دروازه بان خواهند پرداخت و تا زماني كه اوبه پرسپوليس برنگردد اجازه نخواهند داد برخي افراد سودجوو بي تعصب دركنار پرسپوليس باشند. ليدرهاي هواداران پرسپوليس كه ازدودستگي هواداران حاضر در ديداربا سايپا نارحت بودند، عامل اين دو دستگي رابوقچي سابق اين تيم معرفي كردند.

تمرين پرسپوليس درحالي به پايان رسيد كه هواداران اين تيم جوابي براي سوالات فراوان خود نگرفتند و به اميد روزها و اتفاقات آينده ورزشگاه را ترك كردند.

درحاشيه تمرين روز شنبه پرسپوليس

* علي دايي كاپيتان پرسپوليس در ديدارمقابل سايپا كه با كارت قرمز جلال مرادي از زمين اخراج شد با لباس شخصي و 25 دقيقه تاخير به ورزشگاه درفشي فر رسيد. دايي درحين دويدن بازيكنان و درمركز زمين نزديك به 30دقيقه به طور اختصاصي با وينكو بگوويچ به صحبت پرداخت.

* سهراب انتظاري و يحيي گل محمدي از جمع بازيكنان و ابراهيم آشتياني به عنوان سرپرست در اين تمرين غايب بودند.

* مجتبي شيري مدافع جوان سرخپوشان نيزكه به علت مصدوميت نمي تواند تيمش راهمراهي كند از كنار زمين نظاره گر تمرين يارانش بود.

* افشين پيرواني ، پژمان جمشيدي ، حامد كاويانپور وشيث رضايي بازيكنان مصدوم پرسپوليس به طوراختصاصي به دويدن دورزمين پرداختند و درتمرينات گروهي شركت نكردند.

* حميد استيلي بازيكن با تجربه پرسپوليس كه درچند ديدار اخير توسط وينكو بگوويچ به كار گرفته نمي شود در اين تمرين پابه پاي جوانان دورزمين دويد و بارها در دوهاي سرعتي شركت كرد و آمادگي خود را به رخ بگوويچ كشاند.

* حدود 300 هوادار از نزديك تمرين پرسپوليس را تماشا كردند كه در بين آنها تعدادي از بانوان علاقمند نيزحضور داشتند.

* با وجود اينكه تمرينات پرسپوليس از هفته گذشته در ورزشگاه شهيد درفشي فر دنبال مي شود اما اين ورزشگاه هنوز نيمه كاره است و تنها مي توان از زمين چمن آن استفاده كرد.

* تيم فوتبال پرسپوليس پس از تمرين روز شنبه خود ، يكشنبه را به استراحت خواهند پرداخت و از روز دوشنبه تمريناتش را از سرخواهد گرفت.