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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۲

دیدار رفت از فینال جام حذفی/

شکست استقلال برابر پگاه در پایان نیمه اول

شکست استقلال برابر پگاه در پایان نیمه اول

نیمه نخست دیدار رفت تیم های فوتبال پگاه گیلان و استقلال تهران از مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور با برتری شاگردان نادر دست نشان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پگاه گیلان و استقلال تهران از ساعت 17:30 امروز در چارچوب دیدار رفت از مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور به دیدار هم رفتند که در پایان نیمه نخست تیم پگاه با نتیجه یک بر صفر از میهمانش پیش افتاده است.

بر پایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار می شود، آگوستین گیلائوری در دقیقه 40 و از روی یک ضربه ایستگاهی گل برتری شاگردان نادر دست نشان را به ثمر رساند.

همچنین در نیمه نخست این دیدار که قضاوت آن برعهده سعید مظفری زاده است، پیروز قربانی از تیم فوتبال استقلال یک کارت زرد دریافت کرد.

کد مطلب 696520

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