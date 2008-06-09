30 هزار هکتار از اراضی مازندران در معرض خطر خشکسالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد عصر دوشنبه در جلسه ستاد استانی بحران خشکسالی مازندران در استانداری افزود: به واسطه کم آبی و خشکسالی در 9 هزار و 91 هکتار از اراضی استان نیز برنج کشت نشده است.

وی خاطر نشان کرد: 37 درصد آب سدها، 57 درصد آب آب بندان ها و 74 درصد آب رودخانه ها مصرف شده است.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه 62 درصد مصرف آبهای موجود در فصل بهار و اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: 70 درصد نیاز آبی استان از طریق سه سیستم هراز، بابلرود و تلار تامین می شود.

واحد با بیان اینکه میزان بارندگی در استان 57 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش نشان می دهد، یادآور شد: برای گذر از دوره فصل زراعی جاری به دو میلیارد و 834 میلیون متر مکعب آب نیاز داریم.

این مسئول با اعلام این مهم که اجرای پروژه های نجات بخشی برای مدیریت بهینه آب توسط بخشداران و دهیاران ضروری است، اظهار داشت: وضعیت آب ایران در سال 2025 به حالت فوق بحرانی خواهد رسید.

استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه باید به مسئله تولید برنج توجه جدی شود، گفت: تامین امنیت غذایی، رفاه اقتصادی، تولید اشتغال با تولید محصولات کشاورزی محقق خواهد شد.

ابوطالب شفقت افزود: مسئولان باید از حادثه روی داده در بخش کم آبی و وقوع خشکسالی اخیر به عنوان یک فرصت بهره گیری کنند و برای سالهای خشکسالی آینده تجربه بیندوزند.

وی از مردم خواست در مصرف انرژی و منابع آبی صرفه جویی کنند تا مشکل کم آبی و قطعی برق موجب آزار آنان در فصل تابستان نشود.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران با بیان اینکه باید سطح مدیریت ذخیره سازی آب در استان افزایش یابد، تصریح کرد: تمامی مدیران مرتبط با موضوع کشاورزی و تامین آب باید به صورت 24 ساعته حتی در ایام تعطیل در خدمت و پاسخگوی کشاورزان باشند.

وی با انتقاد از عدم تشکیل شرکت مهندسی خدمات کشاورزی در استان بر ضرورت تسریع در احداث این مرکز مهندسی از سوی سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد.