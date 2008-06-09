عضو هیئت مدیره پرسپولیس در اردوی استقلال / ادامه شعارها علیه سرمربی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه های این دیدار که در مرحله رفت فینال جام حذفی برگزار شد را در زیر می خوانید:

* حسن بیادی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ظهر امروز در اردوی تیم استقلال تهران حاضر شد و در کنار مسئولان و بازیکنان این تیم ناهار را صرف کرد.

* پیش از آغاز مسابقه از اسکوربرد ورزشگاه گل های زده پگاه گیلان به استقلال تهران در دیدار برگشت رقابت های هفتمین دوره لیگ برتر پخش شد.

* فردین معصومی ملی پوش پر افتخار کشورمان در وزن 120 کیلوگرم کشتی آزاد و قهرمان جام تختی هم در بین تماشاگران پگاه حاضر بود و این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

* تماشاگران منتسب به استقلال که در ورزشگاه سردار جنگل رشت حضور دارند، به دلیل اینکه علی دایی اجازه حضور جباری در این دیدار را نداده بود، برای دقایقی علیه سرمربی تیم ملی شعار دادند و با این روش اعتراض خود را به این اقدام اعلام کردند.

* عزیر محمدی رئیس سازمان لیگ و عبدالرحمن شاه حسینی مسئول کمیته انضباطی از نزدیک این دیدار را تماشا کردند.

* مسئولان، کادر فنی و بازیکنان استقلال صبح امروز از یکی از مراکز بهزیستی شهر رشت بازدید کردند.

* نادر دست نشان سرمربی پگاه پیش از آغاز مسابقه با دست گل به سمت امیر قلعه نویی سرمربی استقلال رفت، همچنین میثم منیعی هم با دست گل به سمت دست نشان رفت و از مربی پیشین خود برای حضور در میدان رخصت گرفت.

* در چندین صحنه، هنگامی که علی علیزاده قصد پرتاب اوت را داشت، با پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب به باشگاه پگاه مواجه شد که این موضوع با دخالت ماموران نیروی انتظامی و درخواست بازیکنان پگاه ادامه پیدا نکرد.