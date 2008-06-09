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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۴۴

سفر رسانه ای لرستان/

دو مصوبه تربیت بدنی لرستان 100درصد اجرایی شده اند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان تربیت بدنی استان لرستان از اجرای 100 درصدی دو مصوبه سفر رئیس جمهور در بخش ورزش استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ابوالقاسم مقسمی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از سالن ورزشی چند منظوره شهرستان کوهدشت در قالب سفر رسانه ای، اظهار داشت: تکمیل و پرداخت هزینه تجهیز 16 پروژه ورزشی استان لرستان یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان بوده است که به طور 100 درصدی اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: پرداخت 200 میلیون تومان کمک بلاعوض به هیئتهای ورزشی استان لرستان از دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور بوده که به طور کامل اجرایی شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان تربیت بدنی استان لرستان با اشاره به تصویب مصوبه ای برای احداث 12 سالن ورزشی چند منظوره در جریان سفر هیئت دولت، عنوان کرد: این تعداد سالن با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان در دست اجراست.

مقسمی با بیان اینکه از این تعداد سالن ورزشی چهار سالن در شهرستان خرم آباد و مابقی در سایر شهرستانهای استان در حال اجراست، بیان داشت: این سالن ها به طور میانگین از پیشرفت بالای 50 درصد برخوردار هستند.

وی ابراز امیدواری کرد این سالنهای چندمنظوره تا پایان امسال به بهره برداری برسند.

کد مطلب 696531

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