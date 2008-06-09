برنامه های سفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری تشریح شد

استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: رئیس جمهور و هیئت دولت ساعت 8 و 30 دقیقه چهارشنبه هفته جاری وارد فرودگاه شهرکرد می شوند.

رجبعلی صادقی افزود: رئیس جمهور پس از ورود به شهرکرد از مسیر فرودگاه، میدان فردوسی، خیابان ملت، میدان دوازده محرم، میدان بسیج عبور و در ورزشگاه انقلاب این شهرحضور یافته و با مردم دیدار و گفتگو می کند.

وی توسعه متوازن و همه جانبه کشور به منظور اتخاذ تصمیمات جدی در راستای تکمیل نیازهای استانها را از جمله اهداف سفرهای استانی هیئت دولت اعلام کرد و بیان داشت: در این سفر نامه های مردمی نیز در دو بخش درخواستها و شکایات جمع آوری و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهور و هیئت دولت به مدت دو روز در استان چهارمحال و بختیاری حضور خواهند داشت.



