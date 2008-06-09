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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۱۸

قرعه کشی رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان هندبال آسیا برگزار شد

قرعه کشی رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان هندبال آسیا برگزار شد

قرعه کشی رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان هندبال آسیا شب گذشته در کویت برگزار شد و نمایندگان ایران در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه کشی یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان هندبال آسیا شب گذشته در محل کنفدراسیون هندبال آسیا در کویت برگزار شد که طی آن 14 تیم حاضر در این رقابت ها به 2 گروه 4 تیمی و 2 گروه سه تیمی تقسیم شدند.

برپایه این گزارش، گروه بندی این رقابت ها به شرح زیر است:
گروه A: کره جنوبی، ژاپن، امارات و اردن
گروه B: ایران، چین، بحرین و عراق
گروه C: عربستان، سوریه و هند
گروه D: کویت، قطر و هنگ کنگ

یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان هندبال آسیا طی روزهای 5 تا 15 مردادماه در کشور سوریه برگزار می شود.

همچنین آئین قرعه کشی سومین دوره رقابت های قهرمانی نوجوانان هندبال آسیا شب گذشته درهمین مکان برگزار شد که طی آن 10 تیم حاضر در این رقابت ها به 2 گروه 5 و 6 تیمی تقسیم شدند. گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: قطر، کره جنوبی، عراق، هند، چین تایپه و کویت
گروه B: ایران، اردن، بحرین، ژاپن و عربستان

سومین دوره رقابت های قهرمانی نوجوانان هندبال آسیا طی روزهای 21 تا 30 تیرماه به میزبانی اردن برگزار می شود. 

در آئین قرعه کشی رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان هندبال آسیا علیرضا رحیمی نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا و رئیس فدراسیون هندبال کشورمان به عنوان نماینده ایران حضور داشت.

کد مطلب 696538

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