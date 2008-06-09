وقوع جرایم در استان زنجان شش درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار غلامحسین آقا گلزاده بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل معاونت امور اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی استان زنجان گفت: استان زنجان با توجه به شاخصه های امنیت از استانهای موفق و برتر کشور است و مجموع جرایم و سرقتها کشف شده در دو ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 84 درصد رشد داشته است.

وی همچنین در خصوص کشفیات نیروی انتظامی استان زنجان در طی دو ماهه اول امسال ادامه داد: پس از پیگیری پلیس، سارقان پاساژ "گلها" دستگیر شدند پس از وقوع سرقت از پاساژ گلها در 17 اسفندماه سال گذشته، یک تیم پلیس ویژه به منظور پیگیری موضوع، تشکیل شد که در اولین اقدام، کلیه سابقه‌داران زنجان مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه‌ای حاصل نشد.

سردار آقا گلزاده افزود: در تحقیقات بعدی با توجه به گفته‌های نگهبان پاساژ که سارقان دارای لهجه کردی بودند، مشخص شد که سارقان غیربومی هستند و با توجه به تعاملی که با نیروی انتظامی سایر استان‌ها وجود داشت، پس از بررسی 40 نفر از سارقان سابقه‌دار در کرمانشاه، سارقان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: در مجموع، چهار نفر در این سرقت دست داشتند که با هم رابطه فامیلی دارند و دارای سابقه در زمینه سرقت از پاساژها در استان قزوین و همچنین مواد مخدر هستند.

آقاگلزاده تصریح کرد: این سارقان حرفه‌ای در ابتدا اقدام به شناسایی پاساژها می‌کردند و پس از اطلاع از نقاط ضعف پاساژها، اقدام به سرقت از این مکان‌ها می‌نمودند.

سردار آقاگلزاده همچنین در ادامه، از دستگیری قاتل فراری واقعه روستای "ارمغانخانه" در سال 85 خبر داد و گفت: این فرد که با شلیک گلوله دونفر از روستائیان را به قتل و سه نفر را نیز مجروح کرده بود، پس از پیگیری گسترده پلیس زنجان و سایر استان‌ها دستگیر و هم‌اکنون در اختیار پلیس زنجان می‌باشد.

آقاگلزاده ادامه داد: وی به قتل اعتراف کرده است و در بازجویی‌ها مشخص شد که وی سلاح را از کربلا تهیه کرده بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان همچنین از دستگیری یک باند کیف‌قاپی از مقابل بانک‌ها و داخل خوردوها خبر داد و بیان کرد: این باند که 13 فقره سرقت در زنجان را در پرونده خود داشت با اقدام پلیس زنجان و کرج در این شهرستان دستگیر شدند. این باند حرفه‌ای چهار نفره فقط اقدام به سرقت پول نقد می‌کردند.

سردار آقا گلزاده با عنوان اینکه استان زنجان با توجه به شاخصه های امنیتی از استانهای موفق و برتر کشور است، افزود: مجموع جرایم و سرقتها کشف شده در دو ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 84 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه با تاکید بر این که نیروی انتظامی استان زنجان در راستای ارتقا امنیت احتماعی برنامه های مهمی را اجر ا می نماید گفت: در همین راستا اینن نیروی موفق به انهدام دو مرکز فساد در زنجان شد.

سردار آقا گلزاده گفت: با شناسایی دو مرکز فساد که اقدام به اغفال دختران و قوادی می‌کردنددر مجموع 17 نفر دستگیر شدند.