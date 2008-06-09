سلیمی نمین مجددا به به دادسرا احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، در پی این احضار، سلیمی نمین اعلام کرد ساعت 11 صبح روز 21 خرداد ماه در دادسرا حاضر شده و به سئوالات بازپرس صادقیان پاسخ خواهد داد.

سلیمی نمین که یک بار پیش از این نیز در جلسه بازپرسی شرکت جسته بود ، با نگارش نامه ای به بازپرس مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرح این سئوال پرداخته بود که "با توجه به غیر قانونی بودن ریاست آقای جاسبی بر دانشگاه آزاد ، آیا وی صلاحیت شکایت از دیگران را تحت عنوان رئیس دانشگاه آزاد دارد یا خیر؟" که در پی آن بازپرسی از سلیمی نمین قطع گردید .

بنا به این گزارش احضار مجدد سلیمی نمین به دادسرا در حالی صورت می گیرد که دادستان تهران تا کنون پاسخی به سئوال وی نداده است.

سلیمی نمین همچنین اعلام داشته نخستین سری از اسناد مربوط به تخلفات اقتصادی دکتر جاسبی را به مرتضوی تسلیم کرده است و در ادامه ، مدارک و اسناد دیگری نیز در همین زمینه به مقامات قضایی ارائه خواهد گردید.

لازم به یادآوری است که وی اخیراً تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته و دوران نقاهت را می گذراند.