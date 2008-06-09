به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار بعد از ظهر دوشنبه در همایش بررسی شیوه استنباط و نوآوری‌های فقهی حضرت آیت‌الله فاضل (ره) با اشاره به ویژگی‌های این عالم فقید گفت: در طول تاریخ اجتهاد شیعه، بزرگان و صاحبان مکتبی وجود داشته‌اند که عقاید و آرایی را ابداع کرده‌اند که این مبانی توسط برجستگانی تحکیم شده است، مرحوم آیت‌الله فاضل نیز با بررسی دقیق و موشکافانه نظریات امام خمینی(ره) و آیت‌الله بروجردی، مبانی این دو فقیه برجسته را تقریر کرده است.



وی تقریر نویسی را از ویژگی‌های بارز علمی آیت‌الله فاضل(ره) عنوان کرد و اظهار داشت: متأسفانه در حوزه‌های علمیه تقریرنویسی خوب نداریم، کسی می‌تواند تقریر بنویسید که عمق درس استاد را فراگرفته باشد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار ادامه داد: مرحوم پدرم به قدری زیبا و خوب دروس امام(ره) و آیت‌الله بروجردی را تقریر کرده بود که این تقریرات بدون هیچ‌گونه اصلاحی چاپ شد و حضرت آیت‌الله بروجردی و امام خمینی(ره) نیز اهتمام ویژه‌ای به این تقریرات داشتند.



وی در بخش دیگری از سخنانش به سطح بالای درس خارج این مرجع بزرگ جهان تشیع اشاره کرد و افزود: درس خارج ایشان معجونی محققانه از بزرگان حوزه نجف و قم بود و مطالبی را که قبول داشتند با قاطعیت بر آن استدلال می‌کرد و اشتباهات را نیز صراحتاً نقد می کرد.



فرزند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی درس مرحوم پدرش را بسیار پررونق‌ و پربار توصیف و خاطرنشان کرد: ایشان با استدلال قوی و بیانی شیوا به گونه‌ای مطالب را بیان می‌کرد که شاگردان ایشان معتقد بودند اگر خود صاحب رأی بخواهد آن را بیان کند، به این شیوایی نمی‌توان بیان کند.



وی در پایان بر لزوم احیای میراث علمای گذشته تأکید کرد و گفت: فراموشی میراث بزرگان خطری است که حوزه‌های علمیه را تهدید می‌کند و باید جوانب مختلف علمی بزرگانی هم‌چون آیت‌الله فاضل با برگزاری جلسات و همایش‌های عملی تبیین و به جامعه شناسانده شود.



در ادامه همایش حجت‌الاسلام سید حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مرحوم آیت‌الله فاضل فقیهی روشن‌بین و آگاه به زمان، مدرسی بزرگ، مفسری گرانقدر و متکلمی خبیر بود.



وی افزود: شخصیت‌های علمی سرمایه‌های ملی کشور هستند و تجلیل از آنان نباید منحصر در برگزاری مجالس ختم روضه شود بلکه باید مجالس علمی متناسب با شأن آنان تشکیل شود.



حجت‌الاسلام ربانی ادامه داد: باید با بررسی عالمانه آراء‌ و نظریات اندیشمندان زمینه احیاء اندیشه‌ها را فراهم کنیم تا بتوانیم پیوندی بین نسل امروز و دیروز برقرار کنیم.



رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم استقبال کم‌نظیر از دروس این مجاهد فقیه را نشانه برجستگی علمی ایشان دانست و افزود: محضر ایشان تکیه‌گاه محکمی برای طلاب و مردم بود و در دوران غربت نهضت و اندیشه امام راحل، آیت‌الله فاضل این غربت را شکست و خدمتی بزرگ به جامعه کرد.



وی در پایان بر لزوم احیای اندیشه‌های آیت‌الله فاضل تأکید کرد و یادآور شد: حیات حوزه‌های علمیه در گروی اندیشه‌های آیت‌الله فاضل(ره) است و باید با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی این اندیشه‌ها تبیین شود.



هم‌چنین حجت‌الاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این همایش در سخنانی فقدان آیت‌الله فاضل را اسفبار توصیف کرد و گفت:‌ به رغم گذشت یک سال از ضایعه دردناک فوت این فقیه مجاهد، کماکان فقدان ایشان در حوزه‌های علمیه و جامعه احساس می‌شود.



وی از آیت‌الله فاضل به عنوان فقیهی نکته‌پرداز و دقیق، شخصیتی صاحب سبک یاد کرد و گفت: این مرجع بزرگ تقلید در شیوه‌های استنباط خود به سادگی از کنار نص و روایت نمی‌گذشت بلکه در مواجهه با نص با تأمل و تأنی برخورد می‌کرد.



احمد مبلغی افزود:‌ ایشان واژه‌ها و اصطلاحات را صرفاً در معنای فقهی آن ترجمه و تعبیر نمی‌کرد و در مواجهه با اطلاق و تقلید با بررسی تمام جوانب و قراین و شواهد آنرا بر وجه اصلح حمل می‌کرد.



وی در پایان از مرحوم آیت‌الله فاضل به عنوان شخصیتی ذوابعاد یاد کرد و گفت: ایشان کوهی بود در حوزه که انقلاب به او تکیه داشت و نه تنها حوزه بلکه جامعه نیز نیاز مبرمی به اندیشه‌های این فقیه دارد و ضرورت دارد این اندیشه‌ها تبیین شود.