خشکسالی امسال ریشه در برنامه ریزیهای کوتاه مدت گذشته دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، احمد ایرج پور بعداز ظهر امروز در جلسه ستاد خشکسالی استان اظهار داشت: برنامه ریزی بلند مدت برای منابع آب استان ضروری است زیرا در صورت عدم برنامه ریزی خشکسالی امسال خسارات جبران ناپذیری به مزارع و باغات استان وارد خواهد شد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری نیز در این جلسه از اختصاص 70 میلیارد ریال به منظور مقابله با خشکسالی از ستاد حوادث خبر داد و بیان داشت: این مبلغ در قالب 40 پروژه آبرسانی سیار و اضطراری به عشایر و باغات، تأمین آب شرب شهرها و روستاها، بهسازی چشمه ها و لایروبی قنوات، خرید تانکر آبرسانی ثابت و سیار هزینه خواهد شد.

ستار فرهادی از دیگر اقدامات ستاد حوادث به منظور کاهش خسارت خشکسالی را پرداخت تسهیلات جدید به آسیب دیدگان، بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی که سال قبل دریلفت کرده اند، تأمین یارانه خرید بذر، سم و کود مورد نیاز کشاورزان دانست.

مدیر کل هواشناسی استان نیز در پایان جلسه از کاهش 68 درصدی میزان بارندگی سال جاری استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: درصد تغییرات میزان بارندگی در شهرستان بروجن بیشترین کاهش را داشته است.