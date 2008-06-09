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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۰۸

خشکسالی امسال ریشه در برنامه ریزیهای کوتاه مدت گذشته دارد

خشکسالی امسال ریشه در برنامه ریزیهای کوتاه مدت گذشته دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: بخش بزرگی از خشکسالی امسال ریشه در برنامه ریزی های کوتاه مدت گذشته دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، احمد ایرج پور بعداز ظهر امروز در جلسه ستاد خشکسالی استان اظهار داشت: برنامه ریزی بلند مدت برای منابع آب استان ضروری است زیرا در صورت عدم برنامه ریزی خشکسالی امسال خسارات جبران ناپذیری به مزارع و باغات استان وارد خواهد شد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری نیز در این جلسه از اختصاص 70 میلیارد ریال به منظور مقابله با خشکسالی از ستاد حوادث خبر داد و بیان داشت: این مبلغ در قالب 40 پروژه آبرسانی سیار و اضطراری به عشایر و باغات، تأمین آب شرب شهرها و روستاها، بهسازی چشمه ها و لایروبی قنوات، خرید تانکر آبرسانی ثابت و سیار هزینه خواهد شد.

ستار فرهادی از دیگر اقدامات ستاد حوادث به منظور کاهش خسارت خشکسالی را پرداخت تسهیلات جدید به آسیب دیدگان، بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی که سال قبل دریلفت کرده اند، تأمین یارانه خرید بذر، سم و کود مورد نیاز کشاورزان دانست.

مدیر کل هواشناسی استان نیز در پایان جلسه از کاهش 68 درصدی میزان بارندگی سال جاری استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: درصد تغییرات میزان بارندگی در شهرستان بروجن بیشترین کاهش را داشته است.

کد مطلب 696548

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