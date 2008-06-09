پگاه از خوان اول قهرمانی عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت از مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 17:30 امروز بین تیم های فوتبال پگاه گیلان و استقلال تهران برگزار شد که در نهایت شاگردان نادر دست نشان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافتند.

برپایه این گزارش، دراین دیدار که در ورزشگاه سردار جنگل رشت و با قضاوت سعید مظفری زاده برگزار شد، آگوستین گیلائوری در دقیقه 40 و از روی یک ضربه ایستگاهی گل برتری تیم پگاه گیلان را به ثمر رساند. ضمن اینکه پیروز قربانی از تیم فوتبال استقلال تنها بازیکن اخطاری این دیدار بود.

همچنین در جریان این دیدار وحید طالب لو دروازه بان استقلال در چندین صحنه با واکنش های به موقع خود مانع از بازشدن بیشتر دروازه تیمش شد.

دیدار برگشت تیم های فوتبال استقلال تهران و پگاه گیلان ساعت 18 روز دوشنبه بیست و هفتم خردادماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد تا قهرمان بیست و یکمین دوره این رقابتها مشخص شود.