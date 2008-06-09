  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۳۸

استقلال باز هم باخت /

پگاه از خوان اول قهرمانی عبور کرد

پگاه از خوان اول قهرمانی عبور کرد

دیدار رفت فینال بیست و یکمین دوره رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور با پیروزی تیم فوتبال پگاه گیلان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت از مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 17:30 امروز بین تیم های فوتبال پگاه گیلان و استقلال تهران برگزار شد که در نهایت شاگردان نادر دست نشان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافتند.

برپایه این گزارش، دراین دیدار که در ورزشگاه سردار جنگل رشت و با قضاوت سعید مظفری زاده برگزار شد، آگوستین گیلائوری در دقیقه 40 و از روی یک ضربه ایستگاهی گل برتری تیم پگاه گیلان را به ثمر رساند. ضمن اینکه پیروز قربانی از تیم فوتبال استقلال تنها بازیکن اخطاری این دیدار بود.

همچنین در جریان این دیدار وحید طالب لو دروازه بان استقلال در چندین صحنه با واکنش های به موقع خود مانع از بازشدن بیشتر دروازه تیمش شد. 

دیدار برگشت تیم های فوتبال استقلال تهران و پگاه گیلان  ساعت 18 روز دوشنبه بیست و هفتم خردادماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد تا قهرمان بیست و یکمین دوره این رقابتها مشخص شود.

کد مطلب 696555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها