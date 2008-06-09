اردن درصدد تعیین سفیر خود در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ناصر جوده" سخنگوی نخست وزیر اردن ضمن تاکید بر تعهد کشورش برای حمایت از عراق گفت: "ما اکنون در این مرحله نیاز به پشتیبانی سیاسی از عراق را احساس می کنیم و خوب می دانیم که تلاش برای به ایجاد آشتی ملی در عراق می تواند ثبات را برای این کشور به ارمغان بیاورد.

عدم وجود ثبات در عراق پس از تهاجم سال 2003 آمریکا به این کشور سبب گردید تا برخی کشورهای عربی در تعیین سفیر خود و بازگشایی سفارتشان در این کشور تعلل ورزند.

اخیراً مقام های عراقی از کشورهای منطقه خواستند تا با بازگشایی سفارت های خود، به امنیت و بازگرداندن ثبات به این کشور کمک کنند.

در همین رابطه چندی پیش امارات عربی متحد و روز گذشته بحرین نیز از اعزام نماینده خود در آینده نزدیک به عراق خبر دادند.