شهنازی ناظر مسابقات تنیس روی میز المپیک پکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهنازی پیش از این در جریان مسابقات المپیک 2004 آتن نیز به عنوان نماینده قاره آسیا و عضو ژوری (هیئت منصفه) در این رقابت ها حضور داشت.

بر اساس حکم فدراسیون بین المللی تنیس روی میز(ITTF) نظارت بر حسن اجرای مسابقات مطابق با قوانین بین المللی و کیفیت محل برگزاری رقابت های تنیس روی میز المپیک از جمله وظایف ناظران بازیهای المپیک خواهد بود.

مسابقات تنیس روی میز بازیهای المپیک طی روزهای 23 مرداد لغایت 2 شهریور ماه در مجموعه ورزشی آشیانه پرنده شهر پکن برگزار خواهد شد.

مسابقات تنیس روی میز المپیک پکن با حضور 64 بازیکن برتر تنیس روی میز جهان که موفق به کسب سهمیه ورودی المپیک شده اند برگزارمی شود. افشین نوروزی ملی پوش جوان تنیس روی میز کشورمان تنها نماینده ایران درمسابقات المپیک پکن است.

بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک 2008 از هشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (هفدهم مرداد لغایت دوم شهریور سالجاری) در پکن، پایتخت چین برگزار می شود و کاروان کشورمان با 50 ورزشکار در این مسابقات حضور خواهد داشت.