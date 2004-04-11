به گزارش خبرنگار "مهر" تيم صنام كه جمعه 21 فروردين ماه وارد دمشق شده پس از مستقر شدن در هتل و استراحتي يك روزه، روز گذشته يك جلسه تمرين سبك را در تالار بسكتبال شهر دمشق پشت سرگذاشت تا علاوه بررفع خستگي ناشي از سفر بازيكنان ، كارهاي گروهي نيز تمرين شود.
تيم صنام امروز نيز يك جلسه تمرين سبك را پشت سر خواهد گذاشت و بعد از ظهر اولين ديدار خود را برگزار خواهد كرد. مسابقات بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا هر روز ساعت 30/18 و 30/21 به وقت ايران برگزار خواهد شد.
گفتني است كه در مسابقات بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا علاوه بر صنام، ساجس (الحكمه) از لبنان، ارتدكس از اردن، الهيلا از عراق و الوحده از سوريه حضور دارند كه در پايان دو تيم به مسابقات نهايي باشگاههاي آسيا، صعود مي كنند.
مسابقات بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا
صنام نخستين تمرين خود را در سوريه برگزار كرد
تيم بسكتبال صنام، نماينده ايران در مسابقات بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا، روز گذشته اولين تمرين خود را در سوريه پشت سرگذاشت.
به گزارش خبرنگار "مهر" تيم صنام كه جمعه 21 فروردين ماه وارد دمشق شده پس از مستقر شدن در هتل و استراحتي يك روزه، روز گذشته يك جلسه تمرين سبك را در تالار بسكتبال شهر دمشق پشت سرگذاشت تا علاوه بررفع خستگي ناشي از سفر بازيكنان ، كارهاي گروهي نيز تمرين شود.
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