صنام نخستين تمرين خود را در سوريه برگزار كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم صنام كه جمعه 21 فروردين ماه وارد دمشق شده پس از مستقر شدن در هتل و استراحتي يك روزه، روز گذشته يك جلسه تمرين سبك را در تالار بسكتبال شهر دمشق پشت سرگذاشت تا علاوه بررفع خستگي ناشي از سفر بازيكنان ، كارهاي گروهي نيز تمرين شود.

تيم صنام امروز نيز يك جلسه تمرين سبك را پشت سر خواهد گذاشت و بعد از ظهر اولين ديدار خود را برگزار خواهد كرد. مسابقات بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا هر روز ساعت 30/18 و 30/21 به وقت ايران برگزار خواهد شد.

گفتني است كه در مسابقات بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا علاوه بر صنام، ساجس (الحكمه) از لبنان، ارتدكس از اردن، الهيلا از عراق و الوحده از سوريه حضور دارند كه در پايان دو تيم به مسابقات نهايي باشگاههاي آسيا، صعود مي كنند.