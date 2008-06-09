ابراز امیدواری ابومازن به نتیجه بخش بودن گفتگوی داخلی در فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره درگفتگو با خبرنگاران گفت: همچنان تاکید می کنیم که گفتگو یگانه راه تعامل با وضعیت غزه است و این کار را مدت زیادی است که مصر انجام می دهد.

وی افزود: مذاکرات با مبارک درباره ضرورت تداوم تلاش های مصر برای برقراری آتش بس بود زیرا جایگزینی برای این رویکرد نداریم.

ابومازن گفت: ما یک هفته پیش طرح گفتگوی ملی را مطرح کردیم که به طور کلی مورد قبول واقع شد و امیدوارم که این طرح سرمنشاء خوبی برای پایان دادن به شکاف در میان فلسطینی ها درآینده نزدیک باشد.

وی همچنین دیدار دوجانبه با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را بعید ندانست و تاکید کرد: مشکل شخصی یا حتی غیر شخصی (میان من و مشعل) نیست.

رئیس تشکیلات خودگردان همچنین تاکید کرد: شهرک سازی اسرائیل مانع اساسی در مسیر هرگونه پیشرفتی درباره هریک از پرونده های مذاکراتی به شمار می رود زیرا شاهدیم که شهرک سازی زمین های فلسطینیان را تکه تکه می بلعد.