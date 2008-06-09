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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۲۱:۲۶

خشونتها در افغانستان 28 کشته برجا گذاشت

خشونتها در افغانستان 28 کشته برجا گذاشت

مسئولان افغانستان امروز اعلام کردند که در جریان خشونت های مختلف در مناطق مختلف این کشور پنج پلیس افغان و 23 شورشی گروه طالبان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام دستگیر معاون پلیس محلی در ولایت پکتیا به خبرگزاری فرانسه گفت: بعد از مشاهده تجمع گروهی از شورشیان در ولایت پکتیا درخواست اعزام هواپیمای جنگنده ناتو به محل شد که این هواپیما نیز گروه یاد شده را هدف قرار داده و 23 نفر از آنها را کشته و شماری دیگری را زخمی کردند.

محمد زمان معاون پلیس محلی در ولایت غزنی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: براثر انفجار بمب درمسیر عبور گشتی پلیس در ولایت غزنی یک فرمانده و دو نیروی پلیس کشته شدند.

پلیس افغانستان همچنین از حمله شورشیان طالبان به یک مرکز پلیس در ولایت غور و تبادل آتش خبر داد که در جریان آن دو پلیس و سه شورشی کشته شدند.

شاه جهان نوری فرمانده پلیس محلی گفت: در این حمله همچنین یک پلیس و شش شورشی زخمی شدند.

کد مطلب 696607

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