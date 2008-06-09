خشونتها در افغانستان 28 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام دستگیر معاون پلیس محلی در ولایت پکتیا به خبرگزاری فرانسه گفت: بعد از مشاهده تجمع گروهی از شورشیان در ولایت پکتیا درخواست اعزام هواپیمای جنگنده ناتو به محل شد که این هواپیما نیز گروه یاد شده را هدف قرار داده و 23 نفر از آنها را کشته و شماری دیگری را زخمی کردند.

محمد زمان معاون پلیس محلی در ولایت غزنی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: براثر انفجار بمب درمسیر عبور گشتی پلیس در ولایت غزنی یک فرمانده و دو نیروی پلیس کشته شدند.

پلیس افغانستان همچنین از حمله شورشیان طالبان به یک مرکز پلیس در ولایت غور و تبادل آتش خبر داد که در جریان آن دو پلیس و سه شورشی کشته شدند.

شاه جهان نوری فرمانده پلیس محلی گفت: در این حمله همچنین یک پلیس و شش شورشی زخمی شدند.