گزارش تصویری/ افتتاح پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر با حضور رئیس قوه قضائیه -1

طهماسبی ، وزیر سابق صنایع - طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی
دکتر مباشری - رئیس دانشگاه الزهراء(س)
دکتر بیژن لطیف - رئیس پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر
آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه
عکس/ سید شهاب الدین واجدی
مراسم افتتاحیه پژوهشکده بین المللی اقتصاد اسلامی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر عصر امروز با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دانشگاه الزهراء برگزار شد.
طهماسبی ، وزیر سابق صنایع - طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی
دکتر مباشری - رئیس دانشگاه الزهراء(س)
دکتر بیژن لطیف - رئیس پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر
آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه
عکس/ سید شهاب الدین واجدی
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