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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۲۲:۲۶

گزارش تصویری/ افتتاح پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر با حضور رئیس قوه قضائیه -1

گزارش تصویری/ افتتاح پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر با حضور رئیس قوه قضائیه -1

مراسم افتتاحیه پژوهشکده بین المللی اقتصاد اسلامی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر عصر امروز با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دانشگاه الزهراء برگزار شد.

طهماسبی ، وزیر سابق صنایع - طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی

دکتر مباشری - رئیس دانشگاه الزهراء(س)

دکتر بیژن لطیف - رئیس پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر

آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه

عکس/ سید شهاب الدین واجدی

کد مطلب 696611

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