گرانی 25 تا 40 درصدی نان در خراسان شمالی

قنبرعلی رحتمی به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: افزایش نرخ نان در استان خراسان شمالی در راستای جبران افزایش دستمزد کارگران خبازیها و گران شدن نهادهای مورد نیاز نانواییها صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه هیات دولت از سال گذشته اختیارات قیمت گذاری نان به استانداریها واگذار شده و براین اساس کمیسیون نرخ گذاری نظرات کارشناسی خود را ارایه داده که استاندار خراسان شمالی با نرخ پیشنهادی موافقت کرده و نرخ جدید ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: البته در کنار افزیش قیمت نان باید به کیفیت نیز توجه بیشتری شود و خبازیهایی که از لحاظ کیفیت پخت وضعیت مناسبی نداشته باشند، برخورد می شود.

رحمتی حداقل قیمت هر قرض نان را در استان خراسان شمالی 400 ریال اعلام کرده که بسته به نوع نان قیمتها نیز متفاوت است.

رئیس اتحادیه خبازان استان خراسان شمالی گفت: برغم افزایش قیمت نان، آرد با قیمت قبلی هر کیلوگرم 75 ریال بین خبازیها براساس سهمیه پیشنهادی توزیع می شود.

گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی حاکیست که با گران شدن برنج صفهای نانواییهای این شهرستان نیز شلوغ شده به طوری که شهروندان برای دریافت هر قرص نان حداقل بین 20 تا 30 دقیقه در صف معطل می شوند.