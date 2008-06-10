100 هزار نفر در زمینه صنایع دستی در استان مرکزی فعالند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیدمحمد حسینی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران اراک در محل موزه حسن پور اراک افزود: از این میان، پنج هزار صنعتگر دارای شناسنامه هستند و شناسایی صنعتگران استان همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این تعداد صنعتگر صنایع دستی به طور حرفه ای کار می کنند، خاطرنشان کرد: از میان این صنعتگران و هنرمندان 150 نفر در مرحله استادی قابل تدریس هستند و گرنه همه هنرمندان صنایع دستی استان که تاکنون شناسایی شده اند در نوع کار خود استاد کار هستند.

حسینی با تاکید بر اینکه استان مرکزی از حیث صنایع دستی از استان های ممتاز کشور است، خاطر نشان کرد: از میان رشته های متنوع صنایع دستی که به بیش از 180 ذشته می رسد 40 رشته با 360 زیر رشته در استان کار می شود.

وی برگزاری 18 نمایشگاه صنایع دستی در دو نگارخانه صنایع دستی اراک و حضور در نمایشگاههای صنایع دستی داخلی و دو نمایگشاه بین المللی را از برنامه های انجام شده سال گذشته خواند و گفت: حضور در نمایگشاههای بین المللی خارجی و داخلی برای معرفی هر چه بیشتر توانمندیهای استان در این حوزه از برنامه های مورد تاکید امسال است که روند مطلوب در این زمینه نیازمند تامین اعتبارات لازم است.

این مقام مسئول در استان مرکزی در ادامه نشست خبری به مناسبت هفته صنایع دستی اظهار داشت: برگزاری 235 دوره آموزشی رشته های صنایع دستی از برنامه های امسال است و در سال گذشته با برگزاری 181 دوره آموزشی بیش از سه هزار نفر با رشته های مختلف صنایع دستی آشنا و ماهر شدند.

حسینی صنایع دستی را بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ و صنعت هر کشور خواند و گفت: آثار صنایع دستی برگرفته از اندیشه و مهارت هنری هنرمندان و صنعتگران هر کشور است و ایران اسلامی در این زمینه ید طولایی دارد.