هزار مرکز آموزش فنی حرفه ای در دهستانهای کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جهان تیغی شب گذشته در گردهمایی گردهمایی مدیران طرح هجرت در عرصه فنی و حرهفه ای و مهارتی اظهار داشت: این تعداد مرکز فنی حرفه ای در راستای آموزش مهارتی جوانان روستایی بخصوص مناطق محروم و دور افتاده و ایجاد اشتغال فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: 78 مرکز آموزش فنی و حرفه ای نیز امسال در دهستانهای استان کرمان راه اندازی می شود.

جهان تیغی خاطر نشان کرد: اجرای طرح هجرت با همکاری بسیج سازندگی می تواند در زمینه توانمند کردن روستائیان در زمینه مهارتهای کاری بسیار موثر واقع شود.

سرهنگ علیرضا عبدلی، مسئول بسیج سازندگی استان کرمان نیز گفت: با همکاری فنی و حرفه ای ثبت نام از جوانان وعلاقمندان که نیاز به آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال دارند در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در روستاها و مناطق محروم انجام می شود.

سرهنگ عبدلی گفت: در سال 86 با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان بیش از 30 هزار نفر روز ایجاد اشتغال پایدار در مهارتهای فنی حرفه ای اجرا شده است که برای سرعت بخشیدن به آن در سال 87 ظرفیتها را در روستاها و مناطق محروم برای ایجاد اشتغال گسترش خواهیم داد.