ورود بخش خصوصی به مباحث شهرداری یک نیاز جدی است

فریدون پوررضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت شهرداری ها در تمامی مناطق کشور و در جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان باید بخش خصوصی به مباحث شهرداری وارد شود.

وی ادامه داد: با توجه به توسعه بیش از پیش شهرها از یک سو و نیاز مردم به ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر از سوی دیگر باعث شده است که بخش های دولتی به خوبی نتوانند این نیازها را برطرف نمایند لذا باید راهکارهای ورود بخش خصوصی به مباحث شهری و شهرداری را بررسی و زمینه های عملیاتی نمودن این مهم را در مرکز استان کردستان فراهم کرد.

شهردار سنندج عنوان کرد: با توجه به این سیاست و برنامه، بحث واگذاری عملیات اجرایی ساخت تله کابین سنندج به بخش خصوصی مورد بررسی و در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

پوررضایی گفت: بحث ساخت تله کابین سنندج از چند سال گذشته مطرح بوده و عملیات اجرایی آن نیز با بودجه عمرانی شهرداری سنندج نیز آغاز شد که به دلیل مشکلات متعدد این پروژه در مراحل اولیه اجرا متوقف شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برآورد های اولیه میزان اعتبار مورد نیاز برای ساخت تله کابین سنندج بیش از 75 میلیارد ریال است که امیدواریم با همکاری بخش خصوصی بتوانیم این پروژه را هر چه سریعتر آغاز نماییم.

شهردار سنندج یادآور شد: با توجه به شرایط بسیار خوب شهر سنندج و وجود کوه آبیدر ساخت این تله کابین می تواند این منطقه را به عنوان یک قطب گردشگری در کشور تبدیل نماید.