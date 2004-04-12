تاليف دوره تاريخ فلسفه غرب توسط سازمان سمت

دكتر احمدي در اين باره گفت : ابتدا قرار بود اين كتاب ترجمه اي از يكي از تاريخ فلسفه هاي موجود در غرب باشد ، ولي از آن جا كه مطلع شديم چنين ترجمه اي در جاي ديگري در حال انجام است از ترجمه آن منصرف شديم . بنابراين در پي نگارش يك تاريخ فلسفه تاليفي هستيم .



وي افزود : از آن جا كه نگارش اين تاريخ فلسفه از آغاز تا پايان از عهده يك نفر خارج است ، انجام آن را بر عهده چند نفر گذاشته ايم .

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همين زمينه ، به فلسفه قرون وسطي اشاره كرد كه توسط دكتر محمد ايلخاني در سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني ( سمت) در حال نگارش است .



به گفته دكتر احمدي قرارداد چهار واحد از پروژه ياد شده با دكتر ايلخاني بسته شده است و دو واحد ديگر را نيز قرار است وي به عهده بگيرد . به اين ترتيب ، 6 واحد از پروژه ياد شده را دكتر ايلخاني به انجام خواهد رساند .



وي درباره ويژگيهاي اين دوره تاريخ فلسفه گفت : سعي ما اين است كه اين كتاب در دو سطح تدوين شود . يك قطع كوچك در حد كتابهاي درسي و يك قطع بزرگ .



دكتر احمدي تاكيد كرد : نمي توانيم به طور دقيق بگوييم كه آيا پس از انتشار اين دوره تاريخ فلسفه در قطع بزرگ بر مي آييم يا خير؟ زيرا در جريان روند چاپ اين كتاب مشكلاتي به وجود آمده است .



رئيس سازمان " سمت " در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين سازمان از حضور مستمر و با برنامه اساتيد در تدوين كتب فلسفه و علوم انساني بهره نمي گيرد گفت : ما نيز همين توقع را داريم ، اما اين كار در عمل مقدور نيست . زيرا اين امر نياز به منابع مالي فراواني دارد و ما از چنين منابعي بي بهره ايم . آن چه تا كنون انجام داده ايم در حدود توانايي ما بوده است .

وي افزود : ما در دانشگاه ها نياز به بيش از 2500 عنوان كتاب در زمينه علوم انساني داريم و نمي توانيم اين نياز را ناديده بگيريم . هر چند كه ما در سازمان " سمت" بيشترين تلاشها را بر روي تهيه كتابهاي درسي متمركز كرده ايم ، امااز توجه به تهيه كتابهاي مبنايي و اصيل نيز غافل نبوده ايم .



دكتر احمدي ضمن تاكيد بر اهميت تدوين كتابهاي درسي در اين موسسه يادآور شد : ما سالانه بيش از 100 عنوان كتاب در زمينه علوم انساني منتشر مي كنيم ، و اين غير از كتابهايي است كه تجديد چاپ مي شوند .



وي درباره انتشار يك دوره تاريخ فلسفه اسلامي كه قرار بود در انتشارات " سمت " صورت بگيرد گفت : در حال حاضر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در قم مشغول انجام اين كار است . البته روند كار قدري كند است چون هدف اين است كه تاريخ فلسفه اي در حوزه فلسفه اسلامي تدوين شود كه از هر جهت كامل باشد .

دكتر احمدي در پايان ، از تاليف كتابي در حوزه فلسفه اسلامي و فلسفه غرب خبر داد كه دربردارنده مجموعه آراء و نظريات وي و محصول سالها تدريس و تحصيل در فلسفه است .