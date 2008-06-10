انتقاد اعراب ازآمریکا و نگرانی از توسعه روابط اروپا با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کشورهای عضو شورا شب گذشته در بیانیه پایانی نشست خود در جده از وزارت امور خارجه آمریکا خواستند تا سیاستهای غیر دوستانه خود را در قبال کشورهای عضو این شورا تغییر دهد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه از گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2008 درباره قاچاق انسان که "اطلاعات غلط و نادرستی را از این کشورها نقل کرده بود"؛ ابراز تاسف کردند.

در ادامه بیانیه آمده است : این بیانیه با هدف اعمال فشار غیر قابل توجیه و در راستای اهداف سیاسی مطرح شده است.

در بخش دیگر بیانیه ابراز امیدواری شده است که مذاکره با اتحادیه اروپا درباره امضای توافقنامه آزاد تجاری با این اتحادیه پیش از پایان سال جاری به اتمام رسد.

"عبدالرحمن العطیه" دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در این رابطه اظهار داشت که این شورا پیش از آگاهی از موضع نهایی اتحادیه اروپا درباره امضای توافقنامه آزاد تجاری؛ موضعی اتخاذ نخواهد کرد.

به گفته وی در همین رابطه هیئتی از کمیساریای عالی اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه وارد دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد.

عطیه افزود: اتحادیه اروپا در نشست مشترک وزیران این اتحادیه و شورای همکاری خلیج فارس در بروکسل که درتاریخ 26 می برگزار شد متعهد شد توافقنامه مذکور پیش از پایان سال جاری امضا شود.

وی در عین حال بر مخالفت این شورا با شروط و خواسته های سیاسی اروپا برای امضای توافقنامه مذکور تاکید کرد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بخش دیگر بیانیه از اهتمام اتحادیه اروپا به توسعه روابط علمی، اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی در شرایطی که این رژیم به نقض حقوق بشر ادامه می دهد؛ ابراز نگرانی شدید کردند.

در ادامه این بیانیه با تایید ابتکار ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر گفتگو میان گروههای فلسطینی، بر اهمیت وحدت ملی فلسطین تاکید شده است.

شورای مذکور همچنین از برادران فلسطینی خواست تا به توافقنامه مکه که در مارس 2007 با نظارت عربستان سعودی میان جنبشهای فتح و حماس امضا شد؛ پایبند باشند.

در پایان بیانیه همچنین از انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور لبنان استقبال و بر ضرورت اجرای کامل توافقنامه دوحه از طریق تشکیل دولت وحدت ملی و آغاز گفتگوهای ملی تاکید شده است.