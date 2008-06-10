تولید خودرو به بیش از 152 هزار دستگاه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، بنا به گزارش مدیریت صنایع خودرو این سازمان تولید انواع خودرو ( سواری ، وانت و تجاری ) در دوماهه اول سال 87 در شرکتهای خودرو ساز تحت پوشش سازمان ( در دو گروه ایران خودرو و سایپا) در مجموع 152859 دستگاه بوده که 97 درصد مدت مشابه سال گذشته تولید شده است.

در گروه صنعتی ایران خودرو ( شامل ایران خودرو و ایران خودرو دیزل) تولید انواع سواری و وانت معادل 65260 دستگاه بوده که 87 درصد مدت مشابه سال قبل تولید شده است.

در گروه خودرو سازی سایپا شامل شرکتهای سایپا ، خودرو و زامیاد تولید انواع سواری و وانت معادل 84619 دستگاه بوده که نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته 4301 دستگاه بیشتر و رشدی معادل 5 درصد داشته است.

مجموع تولید انواع سواری و وانت در دو ماهه اول سال 87 برابر 149879 دستگاه بوده که 96 درصد مدت مشابه سال گذشته بوده و سهم سایپا از تولید 56 درصد و ایران خودرو 44 درصد می باشد.

خودروهای تجاری

در گروه صنعتی ایران خودرو تنها در شرکت ایران خودرو دیزل تولید انواع خودروهای تجاری معادل 1511 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 6 درصد رشد داشته است.

در گروه خودرو سازی سایپا در شرکتهای سایپا دیزل و زامیاد تولید انواع خودروهای تجاری برابر 1469 دستگاه بوده که 1080 دستگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.

مجموع تولید انواع خودروهای تجاری در دو ماهه اول سال 1387 برابر 2980 دستگاه است که سهم گروه ایران خودرو 51 درصد و سهم گروه سایپا 49 درصد در این بخش می باشد.