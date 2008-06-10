کشاورزان در مصرف آب کشاورزی مدیریت کنند

نادعلی حاجیلری روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل کاهش نزولات جوی حجم ذخیره سدها و آب بندانهای منطقه سال جاری نسبت به سال قبل 52 درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: اگر کشاورزان تنها 10 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی کنند بخش زیادی از مشکلات موجود برطرف می شود.

حاجیلری خاطرنشان کرد: کشاورزان باید با بهره گیری از روشهایی مانند آبیاری قطره ای و تحت فشار و رعایت نکاتی که جنبه حیاتی دارد برای رفع مشکلات مربوط برنامه ریزی کنند.

وی ارتقای سطح آگاهیهای کشاورزان را از طریق آموزش و اطلاع رسانی مطلوب مهم برشمرد و گفت: رسانه ها در این زمیینه نقش موثری دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان یادآور شد: همراهی کشاورزان در مصرف بهینه آب کشاورزی برخی از پیامدهای زیانبار خشکسالی را در منطقه کاهش می دهد.

وی بیان داشت: تدوین طرح جامع آب و خاک برای مقابله با بحران خشکسالی در منطقه ضروری است و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود.

طبق آمار ذخیره آب سدهای استان گلستان 140 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.