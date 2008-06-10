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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

کشاورزان در مصرف آب کشاورزی مدیریت کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان با اشاره به بحران کم آبی در منطقه از کشاورزان خواست تا در مصرف آب کشاورزی مدیریت کنند.

نادعلی حاجیلری روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل کاهش نزولات جوی حجم ذخیره سدها و آب بندانهای منطقه سال جاری نسبت به سال قبل 52  درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: اگر کشاورزان تنها 10 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی کنند بخش زیادی از مشکلات موجود برطرف می شود.

حاجیلری خاطرنشان کرد: کشاورزان باید با بهره گیری از روشهایی مانند آبیاری  قطره ای و تحت فشار و رعایت نکاتی که جنبه حیاتی دارد برای رفع مشکلات مربوط برنامه ریزی کنند.

وی ارتقای سطح آگاهیهای کشاورزان را از طریق آموزش و اطلاع رسانی مطلوب مهم برشمرد و گفت: رسانه ها در این زمیینه نقش موثری دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان یادآور شد: همراهی کشاورزان در مصرف بهینه آب کشاورزی برخی از پیامدهای زیانبار خشکسالی را در منطقه کاهش می دهد.

وی بیان داشت: تدوین طرح جامع آب و خاک برای مقابله با بحران خشکسالی در منطقه ضروری است و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود. 

طبق آمار ذخیره آب سدهای استان گلستان 140 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.  

کد مطلب 696746

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