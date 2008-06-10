114 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت در استان سمنان ایجاد می شود

حجت الاسلام حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود اظهار داشت: فعالیت این پایگاه ها از 10 تیرماه در مساجد و کانونهای فرهنگی سطح استان آغاز می شود و تا 29 مردادماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: از این تعداد 64 پایگاه عمومی و 50 پایگاه تخصصی است و پیش بینی می شود شش هزار و 500 نفر اژ برنامه های این پایگاه ها استفاده کنند.

دبیر اجرایی طرح غنی سازی اوقات فراغت اداره کل تبلیغات استان سمنان افزود: پایگاه تخصصی اوقات فراغت ویژه سنین 15 تا 25 سال و پایگاه عمومی ویژه مقطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی است.

وی اظهار داشت: 114 روحانی کار مربیگری و اداره پایگاه های اوقات فراغت را بر عهده دارند که از این تعداد 59 روحانی اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عملیه قم و 55 نفر روحانی مستقر و طرح هجرت هستند.

صبوری گسترش معارف اسلامی در جامعه بویژه در بین کودکان و نوجوانان، معرفی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و اندیشه های والای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و شناسایی استعدادهای آنان، اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان در راستای چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه چهارم توسعه را از مهم ترین اهداف اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان عنوان کرد.

وی اجرای برنامه های فرهنگی شامل درس های آموزش قرآن، تفسیرقرآن، آموزش احکام و اعتقادات، درس اخلاق و قصه های قرآن، برنامه ها و فعالیتهای هنری شامل کلاس های خطاطی، نمایش، سرود، گلدوزی و خیاطی، برنامه های ورزشی، تفریحی زیارتی، برگزاری کلاس های آموزش متون ره توشه با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم تبیین مسائل ضروری نوجوانان و کودکان را از جمله برنامه های پایگاه های طرح وقات فراغت برشمرد.